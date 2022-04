MOURINHO ZAPALIO NAPULJ: Grad pod Vezuvom ovu gestu će pamtiti

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Večeras se u Napulju u sklopu 33. kola Serie A na stadionu Armando Diego Maradona sastaju domaćin Napoli i Roma predviđena još uvijek karizmatičnim Portugalcem Joesom Mourinhom.

Napoli jako treba ovu pobjedu nad Romom, koja ove sezone igra od pamtljivih partija do potpuno neshvatljivih padova, dok se Napolitanci još uvijek nadaju kako se mogu umiješati u borbu za scudetto.

No pravu pomutnju u Napulju napravio je “Specijalni”, kada je odlučio posjetiti mural posvećen Maradoni, koji je u samom gradu, što je naravno izazvalo veliko zanimanje Napolitanaca.

Iskaza počast

Mighty Mou ili The Special One, kako si je on sam tepao u doba Chelsea, prvo je pogledao mural iz daljine, a onda se uz cijelu svitu zaputio do same zgrade, probijajući se kroz gužvu.

Kada je došao u podnožje glavnog murala Mourinho je položio buket cvijeća i time odao počast jednom od najvećih nogometaša svih vremena Maradoni, koji je tragično preminuo 2020. godine uslijed zastoja srca.

L’omaggio a Diego Armando Maradona 🙏❤️ pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022