MOURINHO NAM DOLAZI U SUSJEDSTVO?! Nećete vjerovati tko želi Mourinha za trenera

Otkako je dobio otkaz u Manchester Unitedu, Portugalac Jose Mourinho želja je mnogih klubova. Doduše, ozbiljnih ponuda nema i tek se spekulira o nekim većim klubovima poput Intera ili Real Madrida. Međutim, među njih se ubacio i nedan vrlo neobičan klub.

Riječ je o makedonskom trećeligašu Osogovu! Naravno, Makedonci nemaju nikakve šanse da ih Mourinho pogleda, a kamoli preuzme. Međutim, napravili su si dobru reklamu.

“Jose Mourinho, dođi kod nas. Nemaš što izgubiti, naravno da smo mi šampioni, a barem možeš naučiti makedonski jezik”, napisali su mu na Twitteru. Uz objavu su dodali hashtagove “TheSpecialOne” i “Osogovo”, a označili su i stranicu “Football Leaks”.

#JoseMourinho come to us! You have nothing to lose, of course we are champions, at least you will learn Macedonian language! #TheSpecialOne #osogovo #FootballLeaks

— GFK Osogovo (@gfkosogovo) 19. prosinca 2018.