‘MOTIVIRAO NAS JE!’ Dinamovac se zakačio s Vlašićem, ‘nešto je bilo između njih…’

Autor: I.K.

Dinamo je proslavio veliku pobjedu nad West Hamom u Londonu i osigurao je nastavak natjecanja u Europskoj ligi, a nakon tog uspjeha, raspoloženje među zagrebačkim Plavima je, po očekivanju, bilo izvrsno. Dinamovi igrači i stručni stožer predvođen Željkom Kopićem imali su u čemu uživati nakon pobjede s 1:0. Stigla je nakon dva udarca koje su Plavi dobili u kratkom razdoblju, oba puta na Maksimiru, prvo s porazom od Rijeke u četvrtfinalu Kupa Hrvatske, a zatim i izgubljenim derbijem protiv Hajduka u prvenstvu.

Nakon londonske utakmice, sve je djelovalo ljepše, a dojmove je opisao trener Kopić.

‘Mentalno smo reagirali jako dobro. Ova pobjeda nam svima puno znači, a najviše igračima jer njihova kvaliteta nije bila upitna. Pojavila se neka blokada koju smo sada riješili, možemo nastaviti kvalitetno raditi’, bile su Kopićeve riječi pred novinarima poslije susreta.

Promjenama držali intenzitet

Dinamov trener približio je i svoj pogled na tijek utakmice, s kvalitetnim prvim poluvremenom i nešto težim nastavkom. Tada su krenule i izmjene kojima je, kako je Kopić opisao, cilj bio dobiti stabilnost u obrambenom dijelu. Zbog bolje ravnoteže na terenu, dogodila se i izmjena Mislava Oršića u drugom dijelu, čime je Dinamov strijelac prekrasnog odlučujućeg gola dočekao kraj susreta na klupi.

‘Protivnici su u drugom poluvremenu malo promijenili formaciju, prilagodili su se, pa sam htio brzo reagirati da ne bi došlo do nestabilnosti u obrani. To je bila taktička izmjena, Oršić je bio izvanredan’, kazao je Kopić, dodajući da je Dinamov strijelac dao puno i obrambeno i napadački. Među ostalima, Kopić je istaknuo i odličnu predstavu Luke Ivanušeca, a u lijepim riječima za cijelu ekipu, smatra da je kvaliteta koju Plavi imaju izašla na vidjelo.

‘Vatra’ s Vlašićem

Važni dio plavog ‘stroja’ u Londonu je bio i Dino Perić, koji je u posljednjoj liniji obavljao svoj dio posla da Dinamo završi susret bez primljenog gola. Poslije pobjede, Perić se osvrnuo i na najave koje je imao Nikola Vlašić, hrvatski reprezentativac u dresu West Hama, uz riječi da bi mu ispadanje Plavih iz Europske lige bila osobito ugodna stvar jer bi to razveselilo i njegov matični Hajduk. Poslije utakmice, s Vlašićem se nakratko verbalno zakačio Dinamov Makedonac Stefan Ristovski, a Perić se osvrnuo i na taj dio priče.

‘Nešto je bilo između njega i Ristovskog, ali nije ništa bitno. Ovo je lijepa pobjeda, o tome mislim da ne trebamo previše pričati’, veli Perić, dodajući da on Vlašiću nije zamjerio riječi u najavi, no to je u momčadi ipak odigralo i ulogu u ‘napaljivanju’ za ovaj susret.

Dio motivacije

‘Te riječi su nas na neki način motivirale, ali glavni je motiv bio nam je u onom što donosi pobjeda, prolazak dalje’, zaključio je Dino Perić poslije susreta.