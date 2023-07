Mostarci čekaju Slovan i Milana Borjana : Stadion Zrinjskog rasprodan za 20 minuta

Utakmica koja je pobudila veliki interes u regiji je ona prvaka Bosne i Hercegovine HŠK Zrinjski, protiv Slovana iz Bratislave i to ne samo zbog mogućnosti plasmana Zrinjskog u treće pretkolo Lige prvaka.

Naime, ove godine za Slovan brani poznati golman Crvene zvezde i kanadske reprezentacije Milan Borjan, koji je domaćoj javnosti poznat po izjavama o srpskoj Dalmaciji i srpskom Kninu.

Takve izjave dovele su Borjana na loš glas kod hrvatskih navijača Zrinjskog, koji su mu uputili poruke putem društvenih mreža, u kojima su se dotaknuli Milanovog intervjua u kojem je spominjao bijeg iz Knina na traktoru.

“Tillers, tractors and country roads, Borjan” “Borjan, we are waiting for you”, “Legends say that Borjan is preparing a tractor for every case”

– Zrinjski Mostar 🇧🇦🇭🇷 fans await Slovan Bratislava 🇸🇰 goalkeeper Milan Borjan 🇨🇦🇷🇸, who was born in Knin 🇭🇷. pic.twitter.com/DkJHFi9gA5

— Chef (@Ultimative_Chef) July 20, 2023