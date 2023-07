Mostar dočekao Kninjanina ‘na nož’: Nisu Milanu zaboravili svojatanje Hrvatske

Autor: Ivor Krapac

Nakon najava koje su govorile da se sprema vatreni doček, prva utakmica ogleda Zrinjskog i Slovana iz Bratislave u drugom pretkolu Lige prvaka je u Mostaru donijela ‘dobrodošlicu’ Milanu Borjanu na golu slovačkog kluba.

S tribina se sve jasno čulo. Golmanu rodom iz Knina, donedavno na vratima Crvene zvezde, navijači Zrinjskog priredili su salve zvižduka, a na kraju večeri, Borjan je sa svojim suigračima ipak slavio s obzirom na to da je Slovan došao do pobjede s 1:0.

Odlučujući gol je u 53. minuti zabio Sharani Zuberu, napadač iz Gane, a Borjan je u dolasku do pobjede branio od početka do kraja utakmice. U akciji je bio i Hrvat u redovima Slovana, donedavni dinamovac Marko Tolić, koji je počeo susret i igrao je do 67. minute.





Uzvrat idućeg tjedna

S 1:0 u Mostaru, slovački klub u rukama ima vrijednu prednost prije uzvrata koji se igra za šest dana, dolazećeg utorka u Bratislavi.

Što se Borjana tiče, dobro se čulo negodovanje s tribina svaki put kada je u Mostaru dodirnuo loptu.

Navijači Zrinjskog rekli su svoje na tribinama, a na terenu, momčad koju vodi Krunoslav Rendulić je na terenu od početka imala sedmoricu Hrvata u svojim redovima, Marka Marića, Mateja Senića, Antonija Ivančića, Darija Čanađiju, Marija Tičinovića, Tomislava Kiša i Marija Ćužea. U drugom poluvremenu ušao je Matija Malekinušić.









Zvižduci i negodovanje namijenjeni Borjanu bili su najavljeni, a Srbinu rodom iz Knina koji u reprezentativnim bojama brani za Kanadu navijači Zrinjskog nisu zaboravili kako je svojatao Hrvatsku govoreći o svojem rodnom kraju.

Borjan je to napravio u svojedobnom razgovoru za B92, kada je 2018. godine bio suočen s pitanjem o tome da je rođen u Hrvatskoj.

“Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina”, rekao je današnji golman bratislavskog Slovana tom prilikom.