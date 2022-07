‘MORAMO TO RADITI DRUGAČIJE’ Dinamo dobio veliko upozorenje, prijete i teški protivnici

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dinamo je u prvom kolu novog prvenstva na Maksimiru s 3:2 svladao Lokomotivu, a poslije pobjede nakon koje je ostao dojam s dobrim i lošim stvarima za Plave, stigle su reakcije iz domaćeg tabora koje upozoravaju na to da će se ubuduće morati bolje.

Takav dojam je u svojem pogledu na pobjedu približio Josip Drmić, koji je svojim ulaskom i golovima donio Dinamu povratak nakon zaostatka od 2:0. ‘Bila su nam važna tri boda. Krenuli smo dobro, nismo iskoristili tu jednu šansu pa smo poslije bili neozbiljni, nismo bili koncentrirani. Imali smo greške kakve se ne smiju događati, protivnik je to iskoristio, to su čekali i na to su igrali, odmah su nas kaznili’, opisao je Drmić.

‘Poslije toga, moram pohvaliti cijelu momčad što smo napravili reakciju. Zadovoljni smo, mislim da smo zasluženo pobijedili’, dodao je.





Teško gledanje s klupe

‘Svaki igrač želi biti na terenu. Ne bih rekao da sam bio ljutit, ali nije lijepo kada sjediš na klupi i gledaš utakmicu. Kada uđeš na teren, daješ sve od sebe, to se i vidjelo, ali i svi ostali koji su ušli su napravili odličan posao’, približio je Drmić kako su se stvari odvijale.

‘Karakter je važan, ali mi to moramo raditi i na drugi način, da ne dozvoljavamo stalno takve situacije, da se kasnije moramo vraćati. Moramo igrati našu igru i sve napraviti ispravno, da ne moramo uzaludno trošiti dodatnu energiju’, nastavio je Drmić, dodajući i riječ-dvije o svojem učinku. ‘Definitivno mi je drago, pomogao sam svojoj ekipi s dva gola. Svi su htjeli pobijediti i to je danas bilo najvažnije’, istaknuo je.

Ovo bi mogao biti poticaj

Uz Drmića, početak utakmice je na klupi pratio i Luka Menalo, čiji je gol u sudačkoj nadoknadi zagrebačkim Plavima donio pobjedu. Menalo je ušao tek u završnoj fazi susreta, u 77. minuti, a mogao je zabiti i prije svojeg gola. ‘Uvijek mi je teže gledati, mislim da je tako i ostalima. Kad ste u igri, razmišljate samo o nogometu, s klupe se sve čini drugačije’, rekao je o ranoj fazi utakmice.

‘Bila je šansa prije gola, bio je i moj promašaj glavom zbog kojeg sam bio jako ljut, ali na kraju se sve vratilo. Jako smo sretni, pokazali smo karakter i duh svlačionice. Očekivali smo da će biti teško, no ipak su nas malo iznenadili. Zabili su dva gola, ustvari, zabili su i tri, jedan je opravdano poništio VAR, ali na kraju smo se uspjeli vratiti’, dodao je Menalo, uz riječi da bi Dinamo ovom pobjedom mogao dobiti zamah za nastavak puta. ‘Nadam se da će ovo biti poticaj koji će nas nositi cijele sezone’, kazao je.

Prijete stari europski protivnici

Dinamo je, tako, nakon osvajanja Superkupa napravio i prvi korak u prvenstvu, a sada na red dolazi prva prepreka u Europi, makedonski Škupi u drugom pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se u utorak na Maksimiru, druga je na rasporedu tjedan kasnije u gostima, a prođu li zagrebački Plavi, znaju se opcije za protivnika u trećem pretkolu.

Od prvotnog izbora, sada su te mogućnosti smanjene na tri potencijalna protivnika, pobjednika para Ludogorec – Shamrock Rovers, boljeg iz ogleda Ferencvaros – Slovan Bratislava te ciparskog prvaka Apollon Limassola. Dinamu tu prijete i stari europski poznanici, bugarski Ludogorec i mađarski Ferencvaros, a ždrijeb će biti održan u ponedjeljak u podne.