‘MORAMO LI MI SRBI BITI NAJGORI NAROD NA SVIJETU’!? ‘Nama neprijatelji nisu potrebni pored nas samih!’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

S velikom euforijom Srbija je otišla na Mundijal u Katru i s nadom da će konačno proći grupu. Sve su dalje od toga jer ih čeka Švicarska, a zemlja je još pod dojmom navodnog seks skandala.

Portal Telegraf je napiso tekst s naslovom: “Srbi, je l’ moramo da budemo najgori narod na svijetu?” te zanimljivog podnaslova: “Pored nas ovakvih, nama neprijatelji i nisu potrebni”. Autor teksta je Mario Marić.

“Srbi vole senzaciju, makar ona bila i lažna. Možda čak i više od istine koju teško prihvaćaju ako je ona suprotna tom senzacionalizmu. Srbi vole živjeti tuđe živote! Uvijek nas je prije zanimalo što se događa iza susjedovih nego iza svojih vrata. To smo, uostalom, dokazali godinama unazad gledanjem raznoraznih realityja i stapanjem s personama koje tamo obitavaju.” započinje vrlo oštro.





Utakmica istine

Stao je u obranu igrača Srbije: “Sve i da je istina da su igrači međusobno mijenjali žene, zašto je to problem srpske javnosti? Zašto itko od nas ima pravo to komentirati kada nije u pitanju naša stvar? To je ono prokletstvo društvenih mreža: misliš da si bitan i da svi samo jedva čekaju tvoju riječ, tvoju teoriju zavjere, lajkove na tvoje montaže koje kruže…”

Kao i uvod i kraj je bio žustar: “Zato, Srbi, BRAĆO, dajte da ne budemo najgori narod na svijetu. Dajte da zbijemo redove, da se fokusiramo na sportsku priču koja je jedina prava u ovom slučaju. I da se, ako Bog da, radujemo uspjehu u petak.”

Srbija protiv Švicarske igra u petak u 16 sati i samo ih pobjeda vodi dalje.