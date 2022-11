‘MORAM ČUVATI MODRIĆA, A ON ME NE PUŠTA NA MIRU’: Zvijezda Barcelone nahvalila kapetana uoči Katara

Luka Modrić iako je u 37. godini života je jedan od najboljih na svijetu. Naš kapetan briljira na terenu, a najbolji svjedoci toga su njegovi protivnici.

Jedan od njih je zvijezda Barcelone. Mladi veznjak Pedri budućnost je nogometa, a za našeg kapetana imao je samo riječi hvale, Baš nedavno imali su duele u El Classicu, a Pedri je prepričao što mu je izbornik Španjolske rekao uoči osmine finala Eura prošle godine:

“Došao sam na sastanak i šef mi je rekao da moram isključiti Modrića, stalno biti na njemu i ne dati mu da diše. Kada sam čuo to, rekao sam sebi: Pa, taj tip me nikako ne pušta na miru. Opet Modrić! ” započeo je.





Veliko poštovanje

“Dao sam sve od sebe da isključim Modrića iz igre. Luka je spektakularan igrač, kojeg je jako teško zaustaviti i trudio sam se to činiti najbolje što mogu ” zaključio je u intrevju za Marcu.

Pedri je prošle godine bio najbolji mladi igrač Eura, a kasnije je igrao i Olimpijske igre u Tokiju gdje je došao do srebra. Lijepe riječi imao je i za izbornika Furije:

” Da mi on kaže da skočim sa stijene, to bih napravio jer šef to kaže tako jednostavno i uvjerljivo da nas uvjeri kako će sve biti u redu. Uostalom, mi na Svjetsko prvenstvo idemo kako bismo ga osvojili.” zaključio je 19-godišnjak.