‘MORAM BITI ISKREN, OVO JE STVARNO BILO LOŠE’ Emotivni Vatreni teško podnijeli ‘bod’: ‘Moramo se probuditi!’

Današnji remi između Češke i Hrvatske 1:1, puno više paše našim suparnicima, koji su ovim bodom vjerojatno ostvarili svoj cilj prije Eura i sada na Englesku mogu ići rasterećeni.

Za razliku od njih Hrvatska mora pobijediti Škotsku, ali i iščekivati rezultate drugih utakmica, pošto u daljnji dio natjecanja idu prvo i drugo plasirane momčadi, te pet trećeplasiranih.

🇭🇷🇨🇿

⏹️ #CRO and #CZE share the spoils in Glasgow as the race towards the Round of 16 continues.#BeProud #CROCZE #EURO2020 #Vatreni🔥 pic.twitter.com/1GH0yf5ywG

— HNS (@HNS_CFF) June 18, 2021