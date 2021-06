MORAJU MAKNUTI NACIONALISTIČKU KRILATICU: Uefa odgovorila Rusima oko Krima

Kako smo već pisali Rusi su uputili formalnu žalbu Uefa-i zbog dresa Ukrajinske reprezentacije, na kojima se nalazi mapa Ukrajine sa spornim Krimskim područjem i natpisom “Slava Ukrajini, slava našim junacima”.

Rusi su se žalili na oba simbola na dresu, a danas je Uefa polovično prihvatila njihovu žalbu.

“Nakon detaljne analize natpis “Slava našim junacima”, koji se nalazi na ovratniku ukrajinskog dresa, očito je političke prirode i stoga treba biti uklonjen na natjecateljskim utakmicama Uefe”, izjavio je glasnogovornik te organizacije.

Djelomičan (ne) uspjeh

Ukrajina će tako s dresa morati ukloniti drugi dio natpisa iz krilatice, “Slava Ukrajini, slava našim junacima”, jer se smatra da je taj slogan politička poruka i da sadrži povijesni i militaristički kontekst.

Naime, ruski političari ukazuju kako su tu krilaticu tijekom Drugog svjetskog rata koristili ukrajinski nacionalisti koji su se borili na strani nacista protiv Sovjeta.

S druge strane karta na kojoj se nalazi poluotok Krim ostat će na ukrajinskom dresu. Uefa smatra kako se radi o međunarodno priznatim granicama Ukrajine.

Podsjetimo, Krim je 2014. godine pripojen Rusiji, a sporadično ratovanje često je između Ukrajine i Rusije.

