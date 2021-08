MORA POSTOJATI JASAN RAZLOG ZAŠTO GA JE DALIĆ PREKRIŽIO! Znali smo za Rebića, ali zašto je njega kaznio?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Popis izbornika hrvatske nogometne reprezentacije za predstojeće tri utakmice kvalifikacija za svjetsku smotru (protiv Rusije, Slovačke i Slovenije, 1., 4. i 7. rujna) jest suvisao, korektan i pošten. No, jedna činjenica, nije detalj, pada u oči. Zlatko Dalić s popisa je izostavio Dinamovog napadača Brunu Petkovića.

Koji nije ni u sablasnoj, ni u naročitoj formi. Takav je jednostavno igrač, kao dizel-motor. Mora se zagrijati. No, kakogod mi opisivali Brunu Petkovića držali smo da je on postao standardni reprezentativac. A to su oni neupitni, koji mahom redovito igraju i čekaju prvi trenutak da eksplodiraju.

Ovo nepozivanje Brune Petkovića znači samo jedno. Da je Dalić očekivao kud i kamo više od njega na Euru i da više nije sklon trpjeti njegove oscilacije u formi. A znamo, i mi i Dalić, kako je dobar, robustan, snalažljiv i jak igrač i individualac Bruno Petković.

Verbalni duel?

I nije tajna, svi ga želimo češće gledati u njegovim atrakcijama. Jer, malo je tako atraktivnih nogometaša u današnjem svijetu nogometa. Pa, na koncu možemo samo zaključiti da je Dalić posegnuo za onom Ćirinom metodom. Batine i mrkve. Sjećamo se, kod Igora Cvitanovića mu to nije upalilo, kod mnogih drugih jest.

U cijeloj priči samo se jedno nadamo, zapravo ne želimo. Da slučajno netko ne pomisli da su se izbornik Dalić i igrač Petković možda i verbalno zakačili. To bi u ovome momentu značio i kraj reprezentativne karijere za ne mladog Petkovića, koliko osebujnog toliko i dobrog nogometaša. Sumnjamo u to, ali malo nas je i strah…

Za Rebića smo znali da neće biti pozvan, ali smo nekako potajno čekali i samog Antu da objasni što je bilo i s njime i sa suigračima. Nismo to dočekali, da se javio i nešto fino rekao sigurni smo da bi ga Dalić pozvao. Baš kao i Bornu Sosu, koji se već odlučio za Njemačku, ispao naivan i da ne kažemo još nešto gore. Zlatka Dalića možemo cijeniti kao dobrog ili osrednjeg, pa i lošeg stručnjaka, ali kao čovjek je samo – dobar. Nije „utopio„ naivnog Bornu. A igračima kojima se oprosti znaju iz zahvalnosti poginuti za svog trenera.

Nije iznenađenje ni pozivanje Marka Livaje, ta igra dobro u Hajduku, a znalci znaju zašto je pozvan Antonio Mirko Čolak koji rastura po Švedskoj. Nikola Moro je dokazana vrijednost…

A nema Vrsaljka, Šime ne igra redovito. Slično je i s Josipom Brekalom.









Drugačije Dalić nije ni mogao sastaviti popis. Osim da je na njemu još Petković. Mora postojati jasan razlog zašto tu nije!