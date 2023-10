Momčad koja ima pretenzije osvojiti naslov mora biti kondicijski spremnija

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk se vraća u igru. Na gostovanju, inače tradicionalno teškom za ”bijele„ u Koprivnici kod Slaven Belupa, dosegao je 1-0 trijumf golom Livaja iz jedanaesterca na kraju prvog poluvremena. Iako je situacija morala biti kontrolirana VAR provjerom činjenica jest da je lopta na putanji prema golu udarila Borasa u ruku. Tukao je prethodno Livaja, a i jedanaesterac je izveo precizno.

Nakon nenadanog poraza na svom terenu od Osijeka i smjene trenera Ivana Leke s pozornošću se gledalo kako će izgledati Hajduk pod vodstvom novog (starog) trenera Mislava Karoglana. I u prvome dijelu Hajduk je bio dominantan, žustar i napadački orijentiran.





U tih 45 minuta Hajduk je imao više šansi i dobrih akcija nego u prethodnih nekoliko utakmica kada ga je vodio Leko. No, prvi se mačići u vodu bacaju. Tek će se vidjeti rukopis trenera u nastavku prvenstva. Ali, ovo se moralo napomenuti. U izjednačenoj utrci na vrhu ljestvice Hajduku su nakon dva uzastopna poraza ovi bodovi iz Koprivnice nasušno trebali. No, za to su se morali i malo pomučiti.

Fizička sprema

Jer, u nastavku se i Slaven Belupo razgoropadio, pripravio je nekoliko šansi i u junaka se prometnuo Hajdukov vratar Lučić. Svojom konkurentnošću Slaven Belupo učinio je utakmicu zanimljivom i neizvjesnom. Hajduk je u drugome poluvremenu možda i fizički pao, na što će Karoglan morati obratiti pažnju. Momčad koja ima pretenzije osvojiti naslov mora biti kondicijski spremnija.

Kod Hajduka konačno je među zapaženijima bio veznjak Krovinović. Kojeg se dugo čekalo. No, on i Livaja su dobili svoje treće žute kartone i neće moći igrati u sljedećoj utakmici, protiv Rudeša na Poljudu. Za istaknuti je da je ovo i prvi pogodak Marka Livaje nakon sedam utakmica.