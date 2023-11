Moli, posti i sanja nogometno čudo: ‘Ja sam 30 godina šikaniran u Hrvatskoj’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska nogometna scena je klupski ovih dana i dalje aktivna zbog utakmica ispod ranga SuperSport HNL-a, a na njoj, u drugoligaškoj konkurenciji je jučer važnu pobjedu imao Zrinski Osječko 1664, koji je u osječkom Gradskom vrtu s 2:0 slavio protiv Šibenika.

Zrinski je pobjedom nad Šibenčanima u derbiju 15. kola stekao pet bodova prednosti pred klubom sa Šubićevca u borbi za nastup u najjačem rangu. Klub iz okolice Osijeka je u vodstvu u drugoligaškoj konkurenciji, u SuperSport Prvoj nogometnoj ligi, a njegov projekt je tijekom gostovanja na HTV-u predstavio čelnik kluba Ivan Komak.





Komak, prvi čovjek Osječke pivovare, u emisiji Stadion na javnoj televiziji govorio je kako vidi hrvatski nogomet i budućnost kluba kojem je čelnik.

‘Imao sam trnovit put’

“Ja sam imao trnovit put, 30 godina sam šikaniran u Hrvatskoj, od sudova još, ali sad je već to pri kraju. I kad su me bacili, maltene šta sam rekao, za smetlara, bio sam pomoćni radnik na kamionu i sve skupa to. Onda mi je došlo da ću negdje za 20 godina napraviti čudo u nogometu. A to je sa klubom i sa reprezentacijom”, rekao je Komak na HTV-u.

Suđenje koje je Komak spomenuo odnosi se na postupak u kojem je zajedno s obitelji bio na sudu zbog optužbe za malverzacije kojima je bila oštećena Osječka pivovara, no oslobođeni su u studenom 2015.

Sada se osječki poduzetnik sa svojim klubom probija na hrvatskoj nogometnoj sceni, a kako se Zrinski diže, zaziva i božju pomoć.









“Gledajte, mi idemo svaku utakmicu na misu, ja se molim, postim, radim to i dragi Bog će nam poslati i neke neafirmirane igrače, mlade igrače i to želimo”, rekao je poduzetnik i klupski čelnik koji se uglavnom oslanja na domaće snage.

“Ja ne želim samo to, nego želim čak podići hrvatski nogomet, a možda čak i dalje, nešto drugo da budemo. A ne samo u nogometu, nego u drugim stvarima, u privredi, ekonomiji, svemu tome i duhovnosti, normalno”, zaključio je Komak.

Što se klupske nogometne priče tiče, za momčad ovog osječkog poduzetnika koji voli biti i na klupi Zrinskog slijede još dva ligaška kola prije zimske stanke koja će početi rano u prosincu i trajat će do sredine veljače.









Zrinski će u 16. kolu u slavonskom dvoboju biti gost BSK-a u Bijelom Brdu, a potom ide i na novo gostovanje, protiv Orijenta 1919 u Rijeci u 17. kolu.