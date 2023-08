‘Mogu zamisliti kako se osjeća Domagoj Vida’ Trener AEK-a progovorio o legendarnom Vatrenom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo i AEK igrat će prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka u Zagrebu u utorak od 20 sati. Trebala je to biti uzvratna utakmica, no prva je utakmica u Ateni, ali ona je odgođena zbog već dobro poznatih razloga.

Kompletna AEK-ova delegacija stigla je u Zagreb, a dočekale su ih velike mjere sigurnosti. Na putu do hotela policija je zatvorila sve ceste uz veliku sigurnosnu proceduru.

Na press-konferenciji u Maksimirskoj 128 trener AEK-a Matias Almeyda i igrač Jens Jønsson najavili su sutrašnju utakmicu. Prvi se novinarima obratio Almeyda.





Teška situacija

“Ja sam osoba koju ovakve stvari rastužuju, otišao sam iz obitelji s 15 godina i sretan sam kad je mir u svijetu. Bili smo sretni zbog susreta ove dvije momčadi, ali tužni smo zbog svega što se dogodilo i izgubljenog ljudskog života.”

Komentirao je i Domagoja Vidu: “Mogu zamisliti kako se osjeća s obzirom na to da je došao u svoju zemlju i igrat će protiv bivšeg kluba. No, on je veliki profesionalac i sutra će biti spreman.”

“Nogomet je na jednoj strani, sport u kojem možeš izgubiti i pobijediti, a ovo što se dogodilo je jako tužno. Sad smo imali drugačiju pripremu za utakmicu. Obje momčadi su morale promijeniti način na koji su se pripremale nakon tragedije. Obje momčadi su jako dobre, ali sve se promijenilo, putovanje… Ali izgubio se ljudski život, bitne su obitelji kojima izražavamo sućut, a mislim da smo napravili najbolje s obzirom na okolnosti” zaključio je.