‘MOGU SE NAMETNUTI DALIĆU, NE ZNAM ZAŠTO BIH ISPAO’ Kandidat za Vatrene napravio veliki korak, a jednu stvar najviše pamti

S približavanjem zimskog prijelaznog roka, mnogi hrvatski igrači našli su se usred priča o klubovima koji bi ih voljeli dovesti, a nekako ‘ispod radara’, jedan transfer odvio se u tajnosti i bio je objavljen dosta iznenadno.

Nakon što je svoj put gradio u Hajduku, Stipe Biuk više nije na Poljudu. Oprostio se od splitskih Bijelih i nastavlja karijeru u američko-kanadskom MLS-u, u dresu Los Angeles FC-ja, koji vjeruje u talent i potencijal 20-godišnjeg hrvatskog krilnog napadača – najavljujući Biuka kao dolazeću veliku zvijezdu.

U dolascima igrača iz Europe, MLS se dugo povezivao s dovođenjem nogometnih zvijezda u drugoj fazi karijere ili već pri njezinom kraju, ali Biukov primjer pokazuje da se i to mijenja. Mladi Hrvat će svoj put nastaviti daleko od kuće, a kako je kazao u gostovanju u Dnevniku Nove TV, veseli se prilici koja se pruža u novom klubu.

Odlazak iz Hajduka u prvu nogometnu avanturu izvan domovine je veliki korak za mladog hrvatskog krilnog napadača, a otkrio je kako se sve zbivalo u transferu u LA.

“Pa bilo mi je čudno, nekako neočekivano. Nisam o tome nikad razmišljao, ali kako je priča išla, kako smo sve više o tome pričali, kako su mi prezentirali njihov plan i sve, jednostavno mi se svidjeli i eto , to smo realizirali”, rekao je Biuk za Novu TV.

Mladi donedavni hajdukovac otkrio je da će mu u prilagodbu na novi grad pomoći dolazak obitelji, spominjući da će do zapada SAD-a ‘potegnuti’ otac i dvojica starije braće, a osobno, smatra da je za sve spreman.

Poseban dio priče je reprezentacija, kako U21 nacionalna momčad koju vodi Igor Bišćan, tako i prilika da se nametne Zlatku Daliću u najjačoj konkurenciji Vatrenih. Biuk vjeruje da to može napraviti, s optimističnim pogledom na pitanje o proboju u najjaču hrvatsku reprezentaciju.

“Mislim da ne mogu ispasti iz planova, mislim da je liga dobra, četiri su natjecanja, puno je utakmica i ja mislim da je stvarno okej liga za razvoj mladih. Ne mislim da se može ispasti s tog nekog vidika”, opisao je 20-godišnji donedavni hajdukovac.

S Poljuda nosi puno dojmova, ondje su ostali njegovi prijatelji iz prve momčadi, a jednu stvar iz Hajduka najviše pamti. “Pa sigurno osvajanje Kupa, bio je i doček na Rivi, stvarno predivan. I mislim da je to bilo glavno, to je nešto najljepše, ali eto, žao mi je što nisam osvojio još i ligu”, rekao je Biuk.

#Croatia U-21 international Stipe Biuk joins @MLS champions @LAFC from @hajduk, on a four-year contract – we wish him the best of luck and a lot of success with the new club! 💪🇭🇷🇺🇸 #Family pic.twitter.com/GyB8YZZk17

— HNS (@HNS_CFF) December 30, 2022