MOGU LI SE MODRI VINUTI IZNAD FATALIZMA? Večeras je dan ‘D’inamo

Autor: J.V.H.

Iako je Manchester City u prvom porazu Dinama u ovogodišnjoj Ligi prvaka zabio tek dva pogotka preko Sterlinga i Fodena, domaćini su na Etihadu mogli postići barem još nekoliko pogodaka. Strateg Modrih naglasio je da mu je drago što je njegova momčad bila rezultatski u igri do samog kraja jer je drugi gol stigao tek u sudačkoj nadoknadi, a komentirao je i moguće situacije koje su iz sadašnje perspektive – prošlost.

„Očekujemo da će City pobijediti Atalantu u obje utakmice, a vidjet ćemo što ćemo mi napraviti protiv Šahtara. Tu bi se moglo riješiti pitanje tko će biti drugoplasirana ekipa naše skupine. Vjerujem da ćemo u Milano ići barem sa šest bodova“, rekao je Bjelica nakon utakmice u Manchesteru.

Dovukli smo se do zadnjeg kola, a Dinamo u Milano nije putovao sa 6 bodova, protiv Atalante je u uzvratu ostao bez ijednoga, s formom je u silaznoj putanji, a sve je moglo izgledati kudikamo povoljnije, iako, ni ova situacija nije beznadna, dapače.

Činjenica je da se utakmica protiv Šahtara u Zagrebu pokazala kao svojevrsna prijelomnica poslije koje Dinamo nije pokazao pravo lice protiv Atalante u Italiji. Ni u prvenstvu nije idealno što se forme tiče, iako Bjelica ističe da je zadovoljan i da vjeruje u pobjedu protiv Cityja.

Vjerovao ili ne vjerovao, jezičac na vagi koji bi mogao presuditi i kojem se svi u Zagrebu nadaju, je “neozbiljnost” Manchestera koji bi po “proračunima” trebao kalkulirati u Zagrebu. Bilo bi to lijepo, Pep izvede drugu postavu, Dinamo ih natambura, a Atalanta koja je u uzlaznoj putanji otkine bodove Šahtaru. Previše je tu nepoznanica da bi se racionalan čovjek osjećao sigurno, situacija naprosto više nije potpunosti u rukama Nenada Bjelice.

Spominjao je strateg Modrih poslije nesretnog raspleta u Zagrebu protiv Šahtara i “fatalistički Dinamo” o kojem ne želi čuti ni riječi, no od 12 mogućih bodova u posljednje četiri utakmice, dakle ne računajući prvu, Modri su ulovili svega dva boda i danas se ‘vade’ na velikanu.

Skupina C je jedina u kojoj svi mogu do osmine finala Lige. City je već osigurao drugi krug, a dalje mogu Šahtar, Dinamo, te Atalanta. Modri mogu do osmine finala Lige prvaka jedino ako pobijede Manchester City, a u drugi susret završi neodlučenim ishodom ili pobjedom Atalante.

U slučaju pobjede, Dinamo bi skočio na osam bodova i tada u drugom susretu Šahtar ne bi smio osvojiti tri boda, jer bi onda imao devet bodova i osvojio bi drugo mjesto iza Cityja.

U svim ostalim raspletima hrvatski prvak ostaje bez osmine finala elitnog natjecanja, ali može do trećeg mjesta u skupini koje vodi u 16-inu finala Europske lige.

Ukoliko susret u Zagrebu završi bez pobjednika, momčadi Nenada Bjelice bi trebao remi u Harkovu ili pobjeda Šahtara. Tada bi City i Šahtar nastavili natjecanje u Ligi prvaka, Dinamo u Europskoj ligi, a Atalanta bi ispala.

U slučaju remija u Zagrebu i pobjede Atalante u Ukrajini, Modri ispadaju iz Europe, Talijani idu u osminu finala Lige prvaka, a Šahtar u Europsku ligu. Dinamo može do proljeća u Europskoj ligi i uz poraz od ‘Građana’, ali tada Šahtar mora u Harkovu osvojiti barem bod protiv Atalante.

U slučaju istog broja bodova gledaju se međusobni susreti, a Dinamo je bolji od Atalante (4-0, 0-2), te lošiji od Šahtara (3-3, 2-2).

Što vi mislite, hoće li se Modri večeras veseliti?