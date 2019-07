MOGLO BI I BOLJE: Hajduk se nije naigrao protiv ukrajinske Zorye

Na pripremama na slovenskom Pohorju ponad Maribora Hajduk je odigrao 1-1 prijateljsku utakmicu protiv Zorye iz Ukrajine. To je bila zadnja provjera Hajduka prije ogleda u pretkolu Europske lige protiv malteške Gzire Uniteda. Gostovanje na Malti na rasporedu je 9. srpnja.

Hajduk je poveo golom Nejašmića glavom, na centaršut Stefana Simića. Bilo je to u 40. minuti. Da bi ukrajinska postava izjednačila u 51. minuti, strijelac je bio Abu Hanna, inače Nijemac.

Hajduk nije ostavio naročito dobar dojam, no mira se znati da je Zorya četvrta momčad prošlog ukrajinskog prvenstva.