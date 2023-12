Mogao bi se pojaviti veliki problem za sve one koji žele navijati za Hrvatsku u Njemačkoj

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bez obzira koliko će hrvatski navijači dobiti ulaznica, a preko Uefinih stranica će za pristalice Vatrenih biti osigurano po deset tisuća ulaznica za svaku utakmicu u skupini, neminovna je invazija Hrvata prema Njemačkoj. Kao da ih i sada tamo nema puno, neki vele i do četiri stotine tisuća…

Posve je jasno da će kapaciteti, iako velikih, njemačkih stadiona i stroga raspodjela ulaznica biti nepremostiva prepreka za mnoge koji bi htjeli gledati Hrvatsku na Euru dogodine u Njemačkoj. Zato Uefa, jer će prijava biti nekoliko puta više od predviđenih deset tisuća po jednoj utakmici za naše navijače, pribjegava ždrijebu svih prijavljenih za ulaznice. Tako da će za većinu odlazak na utakmice biti samo plod puke sreće…

Tako je to danas u suvremenom nogometu, u svijetu gdje se lako i brzo putuje, u carstvu spektakla. Pritom, što se tiče Hrvata, nije isto putovati do Brazila, Japana ili Katra ili tek „svratiti” do Njemačke.

Hrvatski navijači će biti među najbrojnijima

A jagma za ulaznicama već je počela. Cijene ulaznica se kreću od 30 eura za najjeftinija mjesta do tisuću eura za najskuplje opcije gledanja finalne utakmice koja će biti odigrana 14. srpnja na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Nije za zanemariti, pojava navijačkog turizma iznjedrila je još nešto. Mnogi žele doći u Njemačku, u gradove u kojima će igrati Hrvatska, Berlin, Hamburg i Leipzig, samo da bi osjetili atmosferu, bili dio ovog jedinstvenog događaja. Oni dolaze samo da bi bili dijelić spektakularnog ugođaja, makar ne imali ulaznice. A utakmice će gledati u kafićima, fan-zonama, kod prijatelja. Bitno je samo da su „tu”.

Tako da se može očekivati pravi hrvatski urnebes na dan utakmica u gradovima gdje će igrati Hrvatska. Podsjeća nas to na događaj iz Beča, prije one čuvene četvrtfinalne utakmice Eura 2008. godine. Tada je u Beču na ulicama i trgovima bilo sto tisuća Hrvata, svi u majicama hrvatske reprezentacije, a na veliki stadion, bečki Prater, jedva da je ušlo njih dvadesetak tisuća.

Hrvatska ima veliki ‘poguranac’

Mnogi već sada traže smještaj u Njemačkoj, svi nekoga imaju „gore”. Neki traže i stanove, pa da se natrpaju po njih nekoliko, a cijena hotela, hostela i privatnog smještaja raste iz dana u dan. Kako to već ide u skladu sa zakonom ponude i potražnje.









Njemačka je nakon nedostupnog i skupog Katara posve druga priča. Sa svim svojim manama i prednostima. Doći do ulaznice biti će veoma teško, ali oni koji redovito idu na utakmice hrvatske reprezentacije, a sve se pomno bilježi kod prodaje ulaznica, imati će finu šansu dokopati se vrijednog koda ili papirića.

Naime, njih pet stotina će imati pravo prvo otkupa tih ulaznica za utakmice Hrvatske na Euru. Tim potezom Hrvatski nogometni savez odaje čast navijačima za njihovu lojalnost i vjernost. I mnogi drugi savezi čine isto…

Nema sumnje, ulaznice će na crnom tržištu dosezati i astronomske cijene. Makar, kupovanje ulaznica na taj način nosi i određeni rizik. Organizator, jer su ulaznice personalizirane, ima pravo utvrđivanje identiteta svake osobe koja ulazi na stadion.

Opet, to mnoge ne sprečava da već sada putem društvenih mreža i oglasnih prostora prodaju ulaznice.