Modriću, idi tamo gdje ćeš biti ‘bog’, a to možeš dobiti samo na jednom mjestu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iako ima 38 godina on i dalje oduševljava. U dvoboju protiv Getafea i pobjedi 2-0 Reala španjolski mediji se slažu da je “Luka Modrić podsjetio na najbolju verziju sebe”. U međuvremenu ulazi s klupe, ali nebitno – sigurno je na prekretnici. Hrvatskom reprezentativcu ugovor ističe na kraju sezone i svi su uvjereni da će se otisnuti dalje, možda u Saudijsku Arabiju, možda u Sjedinjene Američke Države…

Gle čuda, baš nakon dvoboja Reala protiv Getafea u dijelu španjolskih sportskih tiskovina ne baš stidljivo se pojavila vijest “kako nije nemoguće da Luku Real ponudi novi jednogodišnji ugovor”. Iz dobro obaviještenih klupskih izvora dolaze vijesti da se ozbiljno razmatra takav epilog.

Štoviše, tvrdi se da su Modriću iz Reala sugerirali da ne nagli s odlukom. Kao, ima vremena, mogli bismo te još trebati. On to dokazuje svojim igrama, to je istina. A odavno znamo koje ponude Modrić ima u džepu.

Modrić na prekretnici

Malo ćemo si utvarati, pa ćemo i mi izreći što bismo željeli da se događa s našim Lukom. Autor ovoga teksta, nesumnjivo zaljubljenik u Modrićeve nogometne vještine, a pritom ga je pratio od juniorskih dana do danas, ima jednu želju. Može se reći i maštariju. I naravno, Luka nas ne mora i neće slušati…

Bili bismo silno ponosni da Luka ostane u Realu. Čovjek koji će čekati 40. rođendan igrao bi će za jedan od najboljih i najslavnijih klubova u svjetskoj povijesti. Bilo bi to priznanje ne samo Luki nego i našem nogometu, našoj reprezentaciji. I pisac ovih redaka bi uživao u tome. Real je ipak Real!

No, naša maštarija ili fantazija, nazovite to kako god hoćete ide u drugom pravcu. Ne, ni slučajno prema Saudijskoj Arabiji koja je najveći pretendent prema Modrićevim nogometnim uslugama.

Voljeli bi ga vidjeti s Messijem

Iskreno, voljeli bismo ga vidjeti u američkom Miamiju, u klubu, Inter se zove, čiji je vlasnik David Beckham. Da, to je onaj isti tip s kojim se ljetos odmarao nedaleko Dubrovnika. I sigurno su razgovarali o potencijalnom transferu prema američkoj Floridi. A u tom Beckhamovom klubu igra, ni manje ni više, Lionel Messi. Ponuda Luki sigurno je bila tema u tim zajedničkim trenucima…









Kakav bi to par bio “MM” (Messi – Modrić). Bio bi to jedan od najjačih tandema u nogometnoj povijesti svijeta. Jest, obojica u više nego ozbiljnim godinama, ali s nevjerojatnom nogometnom genijalnošću učiniti će na sjevernoameričkom kontinentu ovu igru još popularnijom.

Amerikanci se svesrdno trude, a i domaćini su sljedeće svjetske smotre s Kanadom, da nogomet još jače populariziraju u odnosu na američki nogomet, bejzbol, hokej i košarku. A dovođenje Modrića i to kod Messija bio bi sjajan potez.

To bi bio posao!

Luka Modrić ima svoju ulogu u nogometnoj povijesti, a odlaskom u Ameriku potvrdio b svoju globalnu, enormnu vrijednost. U duetu s Messijem bio bi najveća reklama za nogomet na sjevernoameričkom kontinentu od dolaska, sjećamo se u njujorški Cosmos, Pelea i Beckenbauera.

Dakle, želim Luku i Lionela zajedno, Modrića i Messija. ”LM-LM”!