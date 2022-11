MODRIĆU I EKIPI PRIJETI VELIKA OPASNOST: Na ovo nitko ne računa, ali to može prouzrokovati probleme

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kako je svjetska nogometna smotra u Kataru paradoksalna u mnogim elementima došli smo naposljetku i do majke svih paradoksa. U zemlji paklenih vrućina, Katru, gdje je i tijekom studenog i prosinca iznad 30 stupnjeva Celzijusovih, igrači i navijači se odjednom – smrzavaju. I to na stadionima, na tribinama i na samom travnjaku. Kako to, kako to?

Jasno je i zašto, golema stadionska zdanja su uokvirena golemim „air condition„ uređajima, koji cijeli dan hlade prostor i utakmice se igraju u prohladnim uvjetima iako je okolo tropska vrućina. Ukazao je na tu nelogičnost i naš napadač Andrej Kramarić. Lijepo je, naime, upozorio da bi se igrači na terenu mogli i prehladiti.

Pustimo šalu na stranu, ali očito je da se unutar stadiona ipak zbiva nešto dobro i ugodno za igrače. Jednostavno je za reći, nije isto igrati, sprintati, uklizavati na plus 35 ili na desetak-petnaestak stupnjeva manje. Napose se to tiče nas i prve utakmice protiv neugodnih Marokanaca koji su navikli igrati na tropskoj klimi. I ovo što smo sad nabrojili mora nas veseliti.





Tko bolje podnese!

Opet, prilagodba s visoke na srednju temperaturu svojevrsni je šok za organizam. Pa, tko bolje podnese!

Hrvatska je temperaturni šok doživjela u pripremnoj utakmici kod Saudijske Arabije. Igrači su nakon utakmice govorili da nisu mogli disati, a u razgovoru za naš portal proslavljeni hrvatski vratar Tonči Gabrić je upozorio:

„Uopće nemate predstavu koliko to može biti teško. Nemate taj dojam gledajući televizijski prijenos. Bio sam trener u tom području, dva mjeseca mi je trebalo da se priviknem. Zato se i bojim Maroka, oni su rođeni u tim uvjetima, oni vrućinu podnose kao saharske deve„.

Gabrićeve riječi su upozoravajuće, ali sve manje bitne s obzirom na spoznaju o uspješnom prohlađivanju stadiona. Ipak, tijekom treninga na vrućinama i boravka na otvorenom prostoru igračima lako kopni snaga, pa će stoga vjerojatno i naš izbornik Zlatko Dalić prilagoditi treninge i raspored slobodnog vremena.

Samo jedno trebamo preklinjati. Da se golemi klima uređaji ne pokvare.

Engleski mediji već pišu da je najteže vratarima. Oni se ne kreću i njima svjež i hladan zrak iza leđa može predstavljati problem. Dobro, neće nositi hulahopke ili dugačke donje trenirke kao u Europi u zimskim mjesecima, ali dugi rukavi bi mogli dobro doći.









Gledajući ritam dosadašnjih utakmica bjelodano jest da su organizatori uspješno dobili bitku sa sparinom. To je veliki spas za europske momčadi. A može nam biti i dobar vjetar u leđa, barem se nadamo. Samo si zamišljamo, 37-godišnji Luka Modrić nije isti na tropskoj vrućini ili na umjerenoj temperaturi. Kao što će Brozoviću biti lakše istrčati svojih 12-13 kilometara, ali i Perišićevi sprintevi s loptom će moći doći do izražaja.

Ima i jedna poanta. Mučna vrućina neće moći biti opravdanje. Ni nama, nikome dapače. Idemo punom snagom!

Za kraj, nasmijmo se malo, kako je izgledalo to smrzavanje na otvaranju prvenstva, tijekom utakmice domaćina i Ekvadora.









„Smrzli smo se„,, izjavila je jedna navijačica Ekvadora za francusku televiziju i dodala da u Ekvadoru postoje područja u kojima je hladno, ali je bilo hladnije na stadionu.

Prema njenim riječima, brojni navijači su pokrili zastavama i htjeli da se isključi klima.

Tijekom utakmice bilo je 25 stupnjeva, ali su organizatori uključili klimu i spustili temperaturu na 20 stupnjeva i ostavili krov otvoren.