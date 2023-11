Modrićev zastupnik progovorio o Lukinoj budućnosti: ‘Ideja da ode je moguća’

Kako prolaze mjeseci u sezoni koja će idućeg ljeta donijeti završetak ugovora Luke Modrića s Real Madridom, aktualizirala se priča o klupskoj budućnosti hrvatskog reprezentativnog kapetana. Interes za njegovo dovođenje traje, a kao i proteklog ljeta, u igri su bogati klubovi iz Saudijske Arabije.

O tome je nedavno pisao Rudy Galetti, talijanski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu. Talijanski novinar imao je informaciju da su za Modrića zainteresirani Al-Ahli i Al-Ittihad, između ostalog, s rokovima u kojima gledaju i brže od završetka sadašnjeg ugovora kapetana Vatrenih s Realom. Priča se aktualizirala prije nego počne zimski prijelazni rok.

Boraveći u Saudijskoj Arabiji, o tome je svoj pogled dao Modrićev agent Borja Couce u izjavi koju je objavio saudijski Shooot. Pričao je o prošlosti, ali i o klupskoj budućnosti kapetana Vatrenih.

“Prošlog ljeta postojao je interes za Modrića oko njegovog dolaska”, rekao je agent Saudijcima.

Couce je dodao i kako sada stoje stvari. “Postoji nekoliko ponuda”, rekao je.

“Modrić trenutno razmišlja o Real Madridu, ali ideja o njegovom prelasku u Saudijsku Arabiju je moguća ako dođe ponuda koja bi bila odgovarajuća”, istaknuo je zastupnik.

Saudijci su, tako, i dalje zagrijani, s novim interesom za Modrićevo dovođenje nakon što u tome nisu uspjeli u proteklom ljetnom prijelaznom roku.

