MODRIĆEV TRENER BRUTALNO PO SRBINU: Ono što je rekao odjeknut će kod komšija

Izgleda kako Luka Jović zaista nije mogao naći mjesto pod suncem u Realu Iz Madrida, Srbin je u svom prvom nastupu za Fiorentinu zabio Luka Jović je na debiju za Fiorentinu postigao četiri gola za 28 minuta.

Modrićev imenjak je doveden kao zamjena za Vlahovića i izgleda kako Srbin nije zaboravio davati golove, a izgleda kako je stvar više mentalne ili bolje rečeno voljne naravi.

Tako su talijanski mediji nakon Jovićevog debija plasirali mišljenje Reala Carla Ancelottija o srpskom napadaču i njegovom osobnom doživljaju igrača.

Malo je lijen

“Jović je fantastičan napadač, nije toliko pokretan, ali je jak u kaznenom prostoru, kako u igri glavom, tako i u igri nogom. Ako je motiviran odradit će odličan posao”, nahvalio je prvo Srbina talijan pa otkrio Jovićevu slabost;:

“Što je problem? Ponekad je po malo lijen, pa mu je potrebna stimulacija”, iskreno je rekao Ancelotti talijanskom novinaru.

In just 45 minutes Luka Jović has scored more goals for Fiorentina than he did in 51 games for Real Madrid. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/sPZhuPYNgE

