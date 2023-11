Modrićev suigrač roditelje prozvao ‘prevarantima’: ‘Teškoće su nam u krvi’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Mladi Urugvajac Federico Valverde sjajno se uklopio u momčad Reala te ga mnogi vide kao budućeg kapetana “kraljevskog kluba”. Njegov put do statusa jednog od najboljih veznjaka svijeta bio je sve samo ne lagan.

Danas prvotimac Reala je prošao i njihovu školu nakon što je došao iz rodnog Urugvaja gdje je prethodno bio u mladim uzrastima kultnog Penarola.





Za španjolske medije prisjetio se svog odrastanja u Urugvaju gdje je roditelje nazvao “prevarantima”, ali u pozitivnom smislu. On i roditelji su živjeli su u siromaštvu, ali unatoč silnim poteškoćama uspjeli su izvesti svog sina na pravi put.

Budućnost Reala

“U Urugvaju su stvari drugačije. Teškoće su nam u krvi, ne volim reći da smo bili siromašni. Više volim reći da su moji roditelji bili prevareni” govori sjajni veznjak.

Zatim dodaje: “Otac je radio kao zaštitar u kasinu, dok je majka prodavala odjeću i igračke iz uličnih kolica na placu. Još uvijek mogu čuti zvuk kotača dok je gurala svoja ogromna kolica prepunu kutija niz ulicu. Činilo se kao nešto što samo Hulk može učiniti, a to je bila samo moja mama. Ona je bila ratnik.









Najgore je bilo to što je svakog dana ponovno morala pakirati svu odjeću i opet gurati jeb*** kolica kući. Onda kuhaj večeru, peri moje čarape… Kažem, moja majka je moj heroj. S druge strane otac je radio od 20.00 sati navečer do 6.00 ujutro. Imali smo samo jedan sat kojeg smo mogli provesti zajedno. Za mene je trenutak koji smo proživjeli zajedno svake noći utakmica. To je kao naša hrabrost, naš duh.”

Unatoč svim poteškoćama Federico je uspio i u nogometu, ali u privatnom životu. On sa svojih 25 godina već ima obitelj, prekrasnu suprugu Minu Bonino i dva sina.