MODRIĆEV SUIGRAČ PRIJETI LUKI I EKIPI: Kakav spektakl se sprema, na njega će svi paziti

Hrvatska će u lipnju imati pune ruke posla u novom izdanju najjačeg ranga natjecanja u europskoj Ligi nacija, a posebni izazov donijet će susret s aktualnim svjetskim prvacima Francuzima, protiv kojih se još jako dobro pamti susret u finalu SP-a u Rusiji.

Upravo u Ligi nacija, Vatreni su se s Francuzima susretali i nakon toga, a u nova dva dvoboja u razmaku od tjedan dana, najviše opreza u planovima Zlatka Dalića izazvat će dolazak Karima Benzeme, koji se lani vratio u francuski reprezentativni dres nakon što ga nije bilo šest godina.

Danas 34-godišnjak, Benzema će u dvije lipanjske utakmice protiv Hrvatske pokušati potvrditi sjajnu formu iz klupske sezone u dresu Real Madrida, u priči koja još traje. Među ostalima, ondje ga loptama ‘hrani’ i Luka Modrić, a iskusni francuski napadač se do sada u sezoni svima odužio s ukupno 44 gola u isto toliko odigranih utakmica, dodajući i 15 asistencija.

Sa svojim golgeterskim učinkom, Benzema u 35. godini i dalje predstavlja golemu opasnost za protivničke obrane i golmane. Bude li zdrav i spreman za nastupe, s njime će pune ruke posla imati i Hrvatska, prvo 6. lipnja na Poljudu, a potom 13. lipnja na Stade de Franceu u Saint-Denisu, predgrađu Pariza.

Među ostalim jakim francuskim adutima s kojima raspolaže izbornik Didier Deschamps, u dvije utakmice protiv Hrvatske očekuje se i velika uloga Kyliana Mbappea, koji će ovog ljeta ponovno biti i usred priče o nastavku svoje klupske karijere, s potragom za odgovorom za pitanje ostaje li u PSG-u ili nastavlja karijeru negdje drugdje. Tu će ponovno biti i puno priče o mogućem dolasku upravo u Real, u društvo Benzeme, Modrića i suigrača.

Deschamps Unveils France Squad For The European Nations League Qualifiers: Benzema And Mbappe Top France In The League #Deschamps https://t.co/rFGtE9OSar pic.twitter.com/eMX1ZoQCYQ

— tembah english (@TembahEnglish) May 19, 2022