Modrićev suigrač navija za Vatrene: ‘Nadam se finalu protiv Hrvatske, a Luka je čudo- rođeni pobjednik’

Autor: Ivan Lukač

Španjolski reprezentativac Nacho Fernandez (33), koji će iduće sezone biti kapetan Real Madrida najavio je skorašnji Final four Lige nacija te iznio svoje favorite.

Za španjolsku televiziju TVE da je produžio ugovor s klubom za dodatnu sezonu te se nada da će ovaj tjedan u finalu Lige nacija zaigrati Španjolska i Hrvatska te se dotaknuo novog ugovora u Realu.

"Veselim se što ću još jednu sezonu igrati u Real Madridu i biti prvi kapetan. I dosad sam često znao biti kapetan, ali sada sam sretan kao kada sam prvi put ušao u prvu momčad. Real Madrid je klub mog života" rekao je Fernandez.





Ikona kluba

Stoper je protekle sezone skupio 44 nastupa na raznim pozicijama te se veseli nastavku igranja u bijelom dresu “kraljevskog kluba”: “Istjecao mi je ugovor no odlučio sam nastaviti ići ruku pod ruku s klubom. Uvijek, dakako, postoje ponude izvana ali ostajem još jednu godinu pa sam zadovoljan.”

Nahvalio je i Modrića koji je također produžio ugovor do ljeta 2024., iduće će sezone biti drugi kapetan, odnosno Fernandezov zamjenik: “Svi znamo kakav je Luka, on je rođeni pobjednik. Otežat će nam stvari. No dobro, tek trebamo napraviti prvi korak i pobijediti Italiju. Nadam se da ćemo nakon toga igrati s Lukom.”

Dotaknuo se i Italije, protivnika Španjolske: “Ova Italija je mlada i vjerujem da će istrčati puna želje za pobjedom, baš kao i mi. Bit će to lijepa utakmica, dvaju različitih stilova.”

Nacho je dijete Reala te je cijeli život u klubu. Igrao je na svim pozicijama te ga baš zbog toga navijači izrazito cijene. Za prvu momčad debitirao je još 2011., a za Španjolsku je debitirao 2013.