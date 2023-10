Modrićev prijatelj i uzor se javio s posebnim riječima za Luku

Luka Modrić ove sezone prolazi teško razdoblje u Real Madridu, a po izvedbama protiv Turske i Walesa, to se osjetilo na terenu i u dresu hrvatske reprezentacije s obzirom na to da kapetan nije bio siguran kao inače.

U danima koji za Luku nisu laki, dobro će doći riječ podrške, a jednu jaku pružio je Modrićev prijatelj i uzor dok je kapetan Vatrenih bio mlad nogometaš – legendarni Talijan Francesco Totti.

Veliki nekadašnji talijanski reprezentativac i legenda Rome smatra da je Modrić i dalje svjetski vrh. Luku je u razgovoru za Marcu častio posebnim riječima.

“Za mene, on je i dalje jedan od najboljih pet igrača na svijetu, čak i sada s 38 godina, barem među veznim igračima”, smatra Totti.

“Njegovu viziju igre imaju samo rijetki na svijetu, on uvijek donosi odluku sekundu ili dvije prije svih ostalih”, dodao je Totti.

