Modrića zapostavio i to mu teško pada: Loš signal za Luku prije velike utakmice Reala

Luka Modrić je ranije ovog tjedna napokon zaigrao od prve minute u dresu Real Madrida, ostajući u igri do 10-ak minuta prije kraja u utakmici protiv Union Berlina u prvom kolu u skupini Lige prvaka. Real je slavio s 1:0, Modrić je za svoj nastup zaslužio pohvale, a izvodio je i posebne stvari, no još nije poznato što ga čeka prije nove velike utakmice.

Sutra navečer na redu je madridski derbi u kojem će Real na gostujućem stadionu igrati protiv Atletica, a za hrvatskog reprezentativnog kapetana došao je loš signal s obzirom na to da je trener Carlo Ancelotti pričao o Modriću na klupi.

Talijan je rekao da mu to teško pada, no stanje diktira broj veliki igrača koje ima na raspolaganju.

Ancelottija su pitali o statusu Modrića i Nijemca Tonija Kroosa, dvojice najiskusnijih u sredini terena njegove momčadi, a Talijan je opisao kako stoje stvari.

“Boli me kad nekog od njih moram ostaviti na klupi. Ne samo njih, tu su Valverde, Tchouameni… Uvijek je teško ostaviti nekog igrača na klupi, ali konkurencija je velika”, rekao je talijanski trener.

Zajedno su osvojili puno, no sada je stanje takvo da se treba boriti za mjesto u konkurenciji u kojoj se, unatoč ozljedama, protiv Atletica očekuju i Jude Bellingham te Vinicius Junior.

Za sve neće biti mjesta, a dolazi velika utakmica koja je za Ancelottija jednako izazovna kao i najveći derbi, El Clasico protiv Barcelone.

🎙| Ancelotti: “Tomorrow’s game is an important game. Atletico Madrid are a strong rival. We can’t wait to play.” pic.twitter.com/6p8VmtDA8n

