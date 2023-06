Modrića su proglasili promašajem, neki su mu se i smijali! Očitao im je svima lekciju, nije imao lagan put u životu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Svevremenski ili bezvremenski Luka Modrić. Ruši sve rekorde, igra nogomet na vrhunskoj svjetskoj razini u 38. godini. Štoviše, svakoj utakmici pristupa kao balavac koji se bori da zadrži mjesto u prvoj momčadi. Takvu je utakmicu, od dva sata, odigrao i protiv Nizozemske. Junački, do krvi, dajući sve od sebe. On uvijek igra tako, da se razumijemo, ali opet… Kako ne biti šokiran tom njegovom posvemašnjom predanošću prema nogometnoj igri.

Ne znamo je li netko sumnjao, ali još prije pet godina s dvije nagrade Uefe Luka Modrić je dokazao da je najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. Momak koji je hrvatsku momčad doveo do svjetskog finala, trećeg mjesta na sljedećoj svjetskoj smotri, ali i Real vodio do pet naslova klupskog europskog prvaka dobio je sva moguća priznanja koja zaokružuju njegovu nevjerojatnu karijeru. I još mu, očito, nije dosta. Nevjerojatno, i opet nevjerojatno.

Velimo nevjerojatno, jer u preokupaciji sadašnjim brzim vremenom kao da zaboravimo kroz koje je scile i haribde u svojem sportskom putu prolazio Luka Modrić.





Modrićeve noge su čudo

Dijete koje je sa svojom obitelji izbjeglo da bi svi zajedno sačuvali svoje živote počeo je igrati nogomet prije polaska u prvi razred osnovne škole. Nizak rastom susretao se s brojnim poteškoćama, od osporavanja do zanemarivanja, morao je afirmaciju tražiti i u Bosni i Hercegovini u mostarskom Zrinskom, gdje se doslovce očeličio.

I danas se znamo upitati kada doživljavamo nasrtaje braniča i stopera na Modrićeve noge kako on to sve izdrži. To što mu se danas događa kamilica je u usporedbi kroz što je on prošao.

Vidjeli smo kasnije nije ni Ronaldo kasnije bio tako velik bez Modrića, kao što su svi naši igrači u reprezentaciji uz Modrića postajali veliki, poput Perišića, Mandžukića, Rebića, Kramarića, ma svih ostalih…

Luka Modrić je poput golemog dragulja koji obasjava nogometni svijet, s njime u momčadi svi postaju duplo bolji, on proigrava, razigrava, oduzima lopte, kreira napad, u obrani gine u napadu leti, on se jednostavno toliko trsi za druge da zaboravi na sebe. Pa ni ne tuče na gol kad može i treba, radije doda. Kada bi više tukao s distance bio bi bolji strijelac.

Ne, njega to ne zanima, njega zanima uspjeh svoje momčadi, ne svoja afirmacija. On doslovce igra po onoj staroj tezi Helenia Herrere, autora najbolje izreke o nogometu svih vremena:

“Tko igra za sebe igra za suparnika, tko igra za momčad taj igra za sebe”!









Eto, prije više od 50 godina dobili smo opis karaktera i igre Luke Modrića, najboljeg veznog igrača Europe i najboljeg Hrvata svih vremena. I Dinama, naravno.

Oni koji su ga uživo gledali pričati će dekadama kasnije o njemu, oni koji su igrali s njim biti će mu zahvalni za uspjehe koje im je omogućio, a oni koji su igrali protiv njega? Oni će biti sretni da ih je takav nogometni mađioničar nadigrao!

Da, veličanstveni Luka Modrić, on je ušao u društvo najboljih svjetskih nogometaša ikada i to ne slučajno!









A postao je pritom ikona Reala. Kraljevskog kluba u kojem je dočekan s velikom sumnjom prije desetak godina u Madridu, pa i danas, uvijek se bori sa sumnjom. No, Luka je već prigodom dolaska u Real pokazao koliko je uporan i beskompromisan.

Sjetite se, Luka Modrić dokopao se madridskog Reala iz londonskog Tottenhama pritiskom, ucjenama i štrajkom. Sjećate li se? Morali bi, bila je to dugotrajna saga.

Nakon što je tadašnji trener Reala Jose Mourinho poželio Modrića, te nakon što je ured Reala poslao ponuda gazda Tottenhama, Levy sve je ponude odbio. To je toliko razbijesnilo Luku Modrića da je odbio dolaziti na treninge, nije otišao s prvom momčadi niti na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama, a u Tottenhamu su vidjeli da će ostati i bez igrača i bez novca.

Podigli su u Tottenhamu cijenu, Real je to ispratio i došlo je do epiloga. Modrića u Realu. A dugo je trajalo.

Kada su novinari pitali Modrića što se događa bio je jezgrovit i kratak:

„Neću trenirati, nisam psihički spreman”!

Bio je to skandal velikih razmjera. I završio se povoljno za Luku.

A možda se ne sjećate kako je Modrić slične scene činio i u samom Realu, prije pet-šestgodine. Kada je Inter poslao ponudu za njega. A nije imao još produžen ugovor s Realom. Modrić je jednostavno opet odbio trenirati.

U glavnoj ulozi bio je predsjednik Reala, Florentino Perez. Koji je Modriću dao dopuštenje da do daljnjeg pauzira s treninzima… Perez je to vješto izveo, imao je sastanak s našim nogometašem, dogovorio daljnju suradnju, pojačao financijske uvjete i sredio stvar. Da nije – Modrić bi zacijelo osvanuo u Interu. Perez je rekao da bi ga dao za 70 milijuna eura.

I lani je bilo slično, pa su mu produžili ugovor na još godinu dana. Ancelotti jednostavno nije mogao zamisliti momčad bez njega.

Nerijetko za ove prigode koristimo riječi Tomislava Ivića, taj njegov zaključak “kako neki nogometaš napreduju do 18 godine a neki sve do prestanka karijere u nogometno poznim godinama”.

Nesumnjivo, Luka Modrić veteran je svjetskog nogometa, a igra tu igru još uvijek na vrhunskoj razini.

I takav “ostario” još je bolji od većine veznih igrača razasutih širom svijeta po najboljim i najbogatijim klubovima.

Da, Luka Modrić je u 38. godini, mnogi njegovi vršnjaci, pa i kud i kamo mlađi nogometaši, su odavno, štono se kaže, “objesili kopačke o klin”. Ne, kod njega je posve drugačije. A sad na Ligi nacija vidimo da je kondicijski spreman kao alpinist koji se penje na Himalaju.

Dugotrajno skandiranje navijača Reala prema Modriću u velikim pobjedama govori mnogo. No, Španjolci znaju biti oštri. Jer su fokusirani na Modrića. Neka Real odigra malo slabije oštrice kritika se nepravedno usmjere samomorema njemu.

Posebno znaju grubi biti novinari, španjolski mediji Modrića prate do u detalje, ne gledaju mu zbog godina nimalo kroz prste. Pa, kad Benzema promaši tri zicera i Real ne trijumfira krivac bude Modrić. Što je bezobrazno. Neka sad u finalu protiv Španjolaca vrati španjolskim izvjestiteljima milo za drago.

Nekako spontano pada nam na um čuveni Englez – Stanley Mathews. On je igrao nogomet na zavidnoj i vrhunskoj razini, vjerovali ili ne, do svoje 50. godine. Istina, bila su to druga vremena, a mi smo uvjereni da će Modrić i kada bude navršio pola stoljeća moći na terenu biti bolji od mnogih. Jednostavno, takav je tip.

Naravno, neće dostići Mathewsa, ali igrati današnji nogomet u Lukinim godinama je fenomen. Vratimo se mi Mathewsu. I danas slovi kao jedan jod najboljih engleskih i svjetskih nogometaša svih vremena. Jedini je nogometaš, koji je dobio britanski viteški naslov, dok je još bio aktivan igrač. Prvi je nogometaš koji je dobio nagradu za najboljeg europskog igrača 1956. godine (te godine prvi put je dodijeljena).

Također je prvi nogometaš koji je dobio nagradu za najboljeg engleskog igrača u sezoni 1947/48, kada je nagrada prvi put dodijeljena. Nadalje, najstariji je engleski nogometni reprezentativac i najstariji igrač, koji je igrao u prvoj engleskoj ligi. Bio je vegetarijanac i protivnik alkohola.

Završio je igračku karijeru u 55. godini života, kada je istovremeno bio igrač i trener malteškog kluba Hibernians. Dobio je mjesto u Kući slavnih engleskog nogometa 2002. godine, kada je bila prva inauguracija.

Njegov otac bio je boksač, odgojio ga je u sportskom duhu, usadio mu je disciplinu i odlučnost. Za engleski klub Stoke City igrao je od 1932. do 1947. godine. Kada je 1938. godine, želio otići u neki drugi klub, četiri tisuće navijača održalo je prosvjedni skup pa je ostao.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata, služio je kao desetar u vojnom zrakoplovstvu u blizini Blackpoola. Kao gost povremeno je igrao nogomet za više engleskih i škotskih klubova. Pa je 1947. godine, kada je imao 32 godine, napravio transfer u Blackpool, gdje je igrao do 1961. godine.

Kasnije je opet igrao za Stoke City i za malteški klub Hibernians. Za englesku nogometnu reprezentaciju igrao je 23 godine od 1934. do 1957. godine po čemu je rekorder. Igrao je na svjetskim nogometnim prvenstvima 1950. i 1954. godine.

Eto, gledajući i razmišljajući o Luki nečega smo se podsjetili i naučili.