‘MODRIĆA SMO UZELI KAO IZBJEGLICU, A ON DAO ‘PEDALU’ Mamić napao legendu Vatrenih i hvalio Srbe, ‘jako se veselim Vučićevom pozivu!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Zdravko Mamić je rano u ljeto prekinuo razdoblje relativnog mira koje je trajalo neko vrijeme. Nakon konferencije za novinare koju je održao u Mostaru, Mamić je za srpski Blic, za njegovu sportsku stranicu Sportal, progovorio o različitim temama, između ostalog, i o svojem odnosu s Lukom Modrićem, kapetanom i legendom hrvatske reprezentacije.

Kao i dok je imao monolog pred novinarima u Mostaru, bilo je tu napadačkih riječi na Modrićev račun iz usta nekadašnjeg Dinamovog izvršnog predsjednika, koji je u Hercegovini kako bi izbjegao odlazak u zatvor u Hrvatskoj – nakon pravomoćne sudske presude u aferi u kojoj je bio prvooptužen zbog izvlačenja novca iz Dinama.

Modrić je bio jedna od tema dok se pričalo o Mamićevim i obiteljskim nogometnim poslovima. Nekadašnji Dinamov izvršni predsjednik tvrdi da je legendarni hrvatski kapetan odbijao neke transfere koji su mu se nudili u razdoblju dok je još bio igrač zagrebačkih Plavih.





‘Da je imao nož, ‘zaklao’ bi me’

‘Kada sam obavijestio Luku Modrića da ne može ići u Newcastle i u neke druge klubove, da je imao nož, ‘zaklao’ bi me. I on to piše u svojoj knjizi – da mi je to zamjerio, da nije htio pogledati ni mene ni mojeg brata. A ja sam želio da, osim financijskog, i njegov sportski put bude pravi’, rekao je Mamić u razgovoru za Sportal, tvrdeći da Modriću nije bilo sve po volji ni dok je odlazio u Tottenham, a potom i u Real Madrid, gdje traje njegova velika karijera.

‘Moj sin ga je prodao u Tottenham, jedan od najvećih klubova na svijetu. Iz Tottenhama ga je prodao u Real. I onda kada ga je prodao u Real i izgradio karijeru, a uzeli smo ga s 14 godina kao ratnog izbjeglicu, on je udario ‘pedalu’ mojem sinu, koji ga više ne zastupa. Inače, silno sam ponosan na Modrićevu karijeru. On je neponovljiva osoba kada je u pitanju predanost sportu, zaslužio je sve ove velike rezultate. Ne znam hoće li se u svjetskim razmjerima stvoriti sportaš kao što je Luka Modrić’, bio je Mamićev pogled na put i karijeru legendarnog hrvatskog reprezentativca.

U Srbiji osjeća posebnu ljubav

Mamić se pozabavio i odnosima Hrvatske i Srbije, kao i njegovim pogledom na Srbiju, ističući da ondje uvijek osjeća posebnu ljubav. ‘Takvu ljubav maltene nisam doživio ni u vlastitoj obitelji’, rekao je, a dio priče bio je posvećen i predsjedniku Aleksandru Vučiću, čiju odanost Crvenoj zvezdi hvali. Dijelom i zbog te podrške, Crvena zvezda raste, a Zdravko Mamić smatra da stvari idu u tom smjeru da će i Dinamu s vremenom biti teško dostići beogradski klub.

Predsjednik Srbije bio je tema i zbog večere za koju Mamić veli da je dobio Vučićev poziv. ‘Čekam njegov poziv. I sada vas molim da mu prenesete moju želju. ja ću doći na tu večeru koju mi je obećao. Ja se tom pozivu veselim, samo mi se čini da predugo traje. Očekivao sam večeru ranije, neposredno poslije poziva’, kazao je bivši Dinamov izvršni predsjednik.

Patrijarhu bi dao krv

Bilo je tu i drugih tema. Jedna od njih bio je Mamićev pogled na patrijarha Porfirija s kojim se također povezao.

‘Neobično su me razveselii i pozivi patrijarha Porfirija koji je na dan svoje inauguracije našao za shodno nazvati me. Ja sam rekao – ‘pa, gospodine, ovo je nemoguće, ja gledam na dnevniku vašu inauguraciju, a vi mene zovete da pitate kako sam, da mi poželite zdravlje i da kažete da ćete moliti u Srbiji za moje zdravlje, a ja u Međugorju da molim za vaše’. To su nezaboravne uspomene za mene i dao mu Bog zdravlja vječno i vječni život. I on, također, može računati na moju bratsku krv ako mu bude trebala’, istaknuo je Zdravko Mamić.









Želi i Hrvatsku i Srbiju daleko

Bivši Dinamov izvršni predsjednik pogledao je i prema ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Kataru, sa željom da i Hrvatska i Srbija dođu daleko, do finala, a da u borbi za naslov slavi Hrvatska. Vatreni su, kako je istaknuo, dokazali da su u reprezentativnim vodama jači, no Srbija se diže zahvaljujući radu i pristupu Dragana Stojkovića na klupi reprezentacije.

Unatoč tome, Mamić je istaknuo da su Vatreni i dalje ispred, što govore rezultati. ‘Hrvatska je bila druga na svijetu, treća također… Otkako postoji kao samostalna država, samo jednom Hrvatska nije bila na svjetskom ili europskom prvenstvu. Dakle, mi smo redovni sudionik svih najvećih natjecanja, dok Srbija nije, to govori i statistika. Kao što se neki dinamovac može ljutiti na mene kada u superlativu govorim o Zvezdi, koja je bila europski i svjetski prvak. Nećemo falsificirati povijest’, rekao je Zdravko Mamić u razgovoru za srpski Sportal.