MODRIĆA REŠETALI NA PRESSICI KAO NIKAD! Hrvat udario po suigračima

Našeg Luku Modrića uistinu opterećuju na press konferencijama, nakon slabih igara Reala stalnoga traže objašnjenja. U recentnom susretu s novinarima pitali su ga što misli o Garethu Baleu, njegovim igrama i ponašanju. Nije bilo Lako Luki kada je odgovarao. Susret s novinarima upriličen je uoči utakmice s Ajaxom.

Real sutra igra uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Ajaxa na Santiago Bernabeu. Iz Amsterdama brane prednost 2-1 i veliki su favorit za prolazak.

“Ponekad igrač uđe u takav period u kojem se ne osjeća najbolje. Ipak, sve prolazi. I meni se to dogodilo u prošlosti. Vidim da je Gareth sretan i ima želju biti dobar na terenu. Ne možemo zaboraviti ono što je učinio u prošlosti za klub. On želi raditi i želi biti isti Gareth kao i uvijek. On puno toga ima dati momčadi, a sve što mora je raditi, raditi i raditi”, smatra hrvatski kapetan.

Bale je nakon El Clasica pobjegao od navijača u automobilu.

“Za nas je ovo vrlo važna utakmica protiv vrlo dobrog, mladog i ambicioznog tima. Ovo utakmica je ključ sezone, želimo biti u četvrtfinalu. Ajax neće ništa puno mijenjati, nemaju što izgubiti i zato je ovo vrlo opasno.”