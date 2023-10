Modrića naljutio, a onda sve komentirao: ‘Ovo se od njega traži, bio je fantastičan’

Luka Modrić je u manje od pola sata na terenu ostavio trag u pobjedi Real Madrida nad Napolijem u gostima u Ligi prvaka. Prije nego je pao odlučujući gol za 3:2, Modrić je izveo korner nakon kojeg je lopta odbijena do Fedea Valverdea koji je pucao izvan 16-erca, a potom se lopta od okvira gola odbila od domaćeg golmana Alexa Mereta u mrežu.

Prije ove utakmice, hrvatski reprezentativni kapetan je dva puta u nizu u španjolskom prvenstvu proveo cijeli susret na klupi. Nije počeo ni u Napulju, no nakon ulaska u igru kod 2:2 u 64. minuti pokazao je koliko može dati Realu dok se traži pobjeda.

U svojem pogledu unatrag na utakmicu, to je rekao i trener Carlo Ancelotti koji je Modrića u posljednje vrijeme naljutio dajući mu takav status da uopće nije igrao.

“Dao je ono što se od njega tražilo. Pomogao je svojim iskustvom i donio nam je veću kontrolu nad igrom. Odigrao je 30 minuta na visokoj razini”, rekao je Ancelotti poslije utakmice, a njegove riječi prenijela je Marca.

“Može dati doprinos našoj igri. To je ono što tražim od igrača koji baš i ne igra i malo je ljut. Luka je bio fantastičan”, dodao je Realov trener.

Nakon što je čekao na klupi, Modrić je svoju priliku iskoristio, a vrijednost koju donosi Realu dobro znaju njegovi suigrači.

O tome je poslije pobjede pričao Fede Valverde, čija je ‘bomba’ iz daljine bila presudna za odlučujući gol u Napulju.

“Kada god Luka Modrić uđe, donosi entuzijazam, daje energiju kada se drugi umore. Kada ga vidiš, daje motivaciju za nastavak borbe. Prema njemu se orijentiram. Odmah sam ga išao zagrliti”, kazao je Valverde o kapetanu Vatrenih i o svojoj reakciji nakon gola za 3:2.

🗣 Fede Valverde: “Whenever Luka Modrić comes in he brings enthusiasm, energy when you are getting tired and when you see him he gives you the motivation to keep fighting. He is my reference. I immediately went to hug him. The day he retires he will remain in my memories.” 🤍 pic.twitter.com/KOBkLSYBk4









— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 3, 2023