Modrića častio njegov ‘sin’, imaju posebnu vezu: ‘Uvijek ću mu biti zahvalan’

U Real Madridu su ovog tjedna skinuli s dnevnog reda dva važna upitnika za budućnost. Produženi su ugovori s dvojicom brazilskih reprezentativaca, 22-godišnjim Rodrygom i godinu starijim Viniciusom Juniorom, a njih dvojica će barem do kraja ove sezone nastaviti surađivati s Lukom Modrićem kojem ugovor istječe dolazećeg ljeta.

Za jednog od njih dvojice, 22-godišnjeg Rodryga, time se nastavlja posebna veza koju ima s 38-godišnjim hrvatskim reprezentativnim kapetanom. Razlika u godinama je tolika da se znaju međusobno nazivati ocem i sinom, a nakon što je potvrđeno da Rodrygo ostaje i da će još neko vrijeme biti s Modrićem, Brazilac je poslije potpisa novog ugovora pričao i o hrvatskom reprezentativnom kapetanu.

Modrić je za Real više od jakog aduta na terenu. Ima i ulogu lidera, sada je i prvi zamjenik kapetana, a u takvoj poziciji, mlađe igrače uvijek voli povući kada se za to pokaže potreba. Tako je i s Rodrygom.

“Uvijek ću biti jako zahvalan Modriću, imamo jako dobar odnos”, rekao je Brazilac za Realovu klupsku televiziju.

“U razdoblju u kojem nisam igrao puno, poručio mi je da nastavim raditi na treninzima, da će moje vrijeme doći”, dodao je Rodrygo.

🗣️ Rodrygo: “I will always be very grateful to Modrić, we have a very good relationship. At a time when I wasn’t playing a lot, he told me to keep working & training because my time would come.” pic.twitter.com/hTRqpNlwgq

— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 2, 2023