Modrić totalno na prekretnici, na novu ponudu neće moći zažmiriti tako lako

Luka Modrić je tiha patnja bogatih saudijskih klubova koji nemaju namjeru odustati od njegovog dovođenja. Prošlog ljeta pisalo se kako je kapetan Vatrenih na stolu imao ponudu tešku čak 200 milijuna eura za tri sezone, ali je on istu odbio i potpisao produljenje s Real Madridom za deset puta manju plaću.

Modriću u lipnju istječe ugovor s Realom i on ima opciju pregovaranja s drugim klubovima. U prijevodu, saudijski klubovi već bi mogli započeti s novim ciklusom udvaranja kako bi ‘slomili’ hrvatskog veznjaka. Novac saudijskim bogatašima kao što Al Ahli, Al Nassr ili Al Ittihad nisu problem, ali navodno se ponuda ipak smanjila.

S 200 milijuna eura ponuda za Modrića navodno je snižena na nekih 70 do 100 milijuna eura za višegodišnji ugovor, a sinoć je Hrvat imao priliku osjetiti sve čari saudijskog gostoprimstva po dolasku u Rijad na sudar s Atleticom u španjolskom Superkupu.

Ponuda Beckhama

“Živim u sadašnjosti i fokusiran sam na ono što se sada događa. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Pokušavam uživati u svakom danu i svakom treningu jer dio sam najvećeg kluba na svijetu”, izjavio je nedavno Modrić, na svečanosti na kojoj mu je uručena nagrada za najboljeg veznjaka desetljeća od prestižnog španjolskog Asa.

A činjenica je isto tako da Modriću ponuda Saudijaca nije jedina opcija koju u ovom trenutku ima na stolu, jer poznato je kako ga u svoje redove želi dovesti i David Beckham, suvlasnik Intera iz Maimija u kojem je okupio elitno društvo predvođeno Lionelom Messijem.

Na početku ove sezone Beckham je viđen na hrvatskoj obali u Modrićevom društvu, a vijest je glasno odjeknula kako u hrvatskim, tako i svjetskim medijima. “Beckhamova je želja u momčad pridodati Realova osvajača Zlatne lopte, koji nema minutažu kakvu bi htio kod Carla Ancelottija i koji bi mogao razmisliti o tome da otputuje u Miami da bi zaigrao uz Messija“, pisao je tada španjolski Mundo Deportivo.









Prošao je trnovit put

Kao potencijalni problem u slučaju Modrićevog odlaska u Španjolsku nameće se ‘salaray cap’, dakle financijsko ograničenje koje svaki klub u MSL ligi ima i koje ograničava potrušnju sredstava za isplatu plaća igračima. Kako su dobar dio budžeta popunile plaće Messija i drugih zvijezda poput Jordija Albe i Sergija Busquetsa vjeruje da bi se za eventualni dolazak Modrića morala tražiti neka nova rješenja.

Problem se ne čini nerješiv, dakako, sve u slučaju da Modrić ne dobije novu ponudu Reala. Iako mu je 38 godina Modrić i dalje osjeća da može biti igrač prevage na travnjaku i želi igrati na najvišoj mogućoj razini, a u Realu to svakako ima priliku raditi.

Njegova dugovječnost u redovima španjolskog velikana je impresivna, a prevalio je dalek put od oštrih kritika i podcjenjivanja do silnih hvalospjeva i dizanja u oblake. Podsjećamo, Marca ga je na kraju njegove prve sezone u Realu po transferu iz Tottenhama proglasila ‘najgorim pojačanjem sezone’, a danas ga hvale na sva usta i zazivaju njegov ostanak usprkos brojnim mlađim igračima i žestokoj konkurenciji u vidu Eduarda Camavinge, Aureliena Tchouamenija, Federica Valverdea, Judea Bellinghama i ostalih.

Samo dva ga dijele

Modrić je dosad s Realom od 2012. godine na ovamo osvojio nevjerojatna 23 trofeja, među kojima se posebno izdvaja pet naslova u Ligi prvaka. A to nije brojka na kojoj misli stati. U listopadu je protiv Barcelone odigrao jubilarnu 500. utakmicu u dresu Reala, asistirao za pobjedu 2:1, a samo ga dva trofeja dijele od rekordnih 25 koliko imaju bivše klupske legende Marcelo i Karim Benzema.

“To su stvari koje me ispunjavaju. Doći do tih brojeva nije lako, nema puno igrača koji su to uspjeli. Zato sam zadovoljan i ponosan”, rekao je tada Modrić. I zato je bez obzira na nešto manju njegovu minutažu ove sezone za vjerovati da bi skloniji bio ostanku u klubu u kojem ispisuje stranice povijesti, nego silnim milijunima dolazili oni iz SAD-a ili Saudijske Arabije. Dakako, ukoliko mu Real na stol stavi novo produljenje…