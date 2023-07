Modrić svojeg nasljednika doveo u Real: Ono što mu je Luka rekao, jako je indikativno

Sve lijepe stvari imaju i svoj kraj, a njemu se neumitno približava i karijera jednog od najboljih veznih igrača u povijesti, Luke Modrića, koji, više nego sigurno, igra zadnju sezonu za Real.

Da je tome tako potvrdio je i sam Modrić, koji je svojim autoritetom doveo svog nasljednika u Real i tako ga pred očima preoteo vječitom rivalu Barceloni.

Naime, Barca je bila jako zagrizla za tursko čudo od djeteta 18-godišnjeg ofenzivca Ardu Gulera i pregovori su bili pred finalizacijom, kada se pojavio Real i preoteo mladog igrača, uz veliku pomoć Modrića i Kroosa, navodi turski novinar Volkan Demir.

🚨💣 JUST IN: In their conversation, Luka Modric told Arda Güler: “I’m leaving next season, and I want you to have my jersey (10) next.” @albandemir #rmalive 🇹🇷 pic.twitter.com/j4sK2xnszK

