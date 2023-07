Modrić sjajan za Real: Ovog puta i čast za Luku u pobjedi, a pogledajte dvije majstorije

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je na početku američke turneje Real Madrida bio asistent u pobjedi s 3:2 protiv Milana, Luka Modrić odigrao je još jednu odličnu utakmicu u dresu Madriđana, ovog puta na putu do 2:0 protiv Manchester Uniteda u Houstonu.

Hrvatski reprezentativni kapetan je za svoje klupske suigrače stvorio najviše prilika na utakmici, njih četiri, a iako ovog puta nije ubilježio asistenciju, njegova uloga se itekako osjetila.

Strijelci su bili Jude Bellingham u šestoj i Joselu u 89. minuti. Oba gola bila su jako lijepa.





Lob slomio golmana Uniteda

Kod prvog, u ranoj fazi utakmice, Bellingham je lobom svladao protivničkog golmana Andrea Onanu nakon što ga je dugom loptom pronašao Antonio Rudiger.

Gol pogledajte – ovdje.

Mladi Englez je time pokazao svoju klasu zbog koje je Real za njega platio 103 milijuna eura Borussiji Dortmund za ovoljetno dovođenje.

Bellingham je zaslužio i priznanje za najkorisnijeg igrača utakmice.

Madriđani su sve dvojbe o pobjedniku riješili u završnici utakmice još jednom majstorijom.

Akrobacija iskusnog Španjolca

Za završnih 2:0 zabio je 33-godišnji napadač Joselu koji je to napravio poluškaricama’ na kraju lijepe akcije Reala.









Gol pogledajte – ovdje.

U dolasku do pobjede, Luka Modrić imao je i posebnu čast s obzirom na to da je utakmicu počeo kao Realov kapetan. Igrao je do 62. minute.

Madriđani će američku turneju nastaviti u subotu kasno navečer po našem vremenu pripremnim ogledom protiv najvećeg rivala Barcelone u Arlingtonu u blizini Dallasa, a potom će u SAD-u još igrati i protiv Juventusa. Ta utakmica na rasporedu je za tjedan dana u Orlandu.