MODRIĆ SE SJEĆA SVAKE NJEGOVE RIJEČI: ‘Nikad nisam pomišljao na to, ali kada ti to kaže netko kao on…’

Luka Modrić dobio je poštedu izbornika Zlatka Dalića te će propustiti utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija protiv Portugala i Francuske. Odlučio je ostati u Španjolskoj kako bi se što bolje pripremio za novu sezonu s Realom.

Glavna tema u Španjolskoj ovih je dana Lionel Messi koji želi napustiti Barcelonu, pa je o toj temi progovorio i hrvatski kapetan.

‘Bio bi to ogroman gubitak za španjolski nogomet. Kao kad je Ronaldo otišao, ali ne možete razmišljati o prošlosti. To je nogomet i to je tako. Liga će sigurno izgubiti na prestižu. No moramo ići naprijed. Ostali igrači postat će zvijezde’, za AFP započeo je Luka, pa se osvrnuo na Real.

‘Nemamo mladu momčad, ali smo iskusni. Naši mladi igrači će postati bolji. Ne znam hoće li klub kupovati, ali čak i ako ostane ovako, dovoljno smo kvalitetni. Pokazali smo to prošle sezone, znamo da to možemo opet. Nakon prekida vratili smo se motivirani. Nedostajao nam je nogomet, nedostajale su nam pobjede.’

‘Fizički smo bili najbolja momčad lige i zato smo osvojili naslov. To mi je bio drugi prvenstveni naslov, a želim ih još.’

Progovorio je Modrić i o Edenu Hazardu koji u prvoj sezoni nije opravdao očekivanja navijača.

‘Eden je sjajan momak i poseban igrač. Ali igrao je ozlijeđen, a ljudi uvijek od vas očekuju najbolje na terenu. Razgovarao sam s njim i rekao mu da bolje da ne igra, već da se oporavi jer ga u novoj sezoni trebamo u najboljem izdanju. Nadam se da će se vratiti bez problema i pokazati puni potencijal te dokazati zašto ga je klub kupio.’

Komentirao je Luka i status velikog prijatelja Garetha Balea na kojeg trener Zinedine Zidane ne računa.

‘Sjajan je igrač, ali njegova situacija nije laka. Uvijek ima moju podršku, ali mora odlučiti što je najbolje za njega i što želi sa svojom karijerom. Možda se sada vrati u svom najboljem izdanju.

Modrić ne skriva oduševljenje Zidaneaom.

‘Ono što smo postigli nezamislivo je, a ljudi pričaju da je to zbog sreće ili ovog ili onog, a ne daju priznanje Zidaneu koje zaslužuje, no njemu to nije ni potrebno. Njegovi rezultati govore sami za sebe.

Prisjetio se Luka njihovog razgovora iz 2016.

‘Sjećam se svake riječi koju mi je rekao. Poručio mi je da me vidi kao igrača koji jednog dana može osvojiti Zlatnu loptu. Nikad prije nisam ni pomišljao na to, ali kada ti to kaže netko poput Zizoua, dobiješ samopouzdanje. Zbog toga smo uvijek imali sjajan odnos, te se nadam da će ostati u Madridu jako dugo.’