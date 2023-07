Modrić se razveselio starom prijatelju: Cijela Hrvatska slavila dok su lani bili skupa

Luka Modrić je sinoć po našem vremenu u dresu Real Madrida sa suigračima slavio pobjedu nad Manchester Unitedom na američkoj turneji, s 2:0 u Houstonu, a osim dva lijepa gola, odjeknula je i jedna scena u kojoj je nakon utakmice bila hrvatska nogometna legenda.

Luka je došao pozdraviti dugogodišnjeg bivšeg suigrača Casemira s kojim je od 2013. do lani bio u Realu, a 31-godišnji brazilski veznjak sada je u Manchester Unitedu.

Dok su se pozdravljali u Houstonu, u tom društvu bio je i Toni Kroos, još jedan igrač s dugim stažem u sredini terena Reala, po dolasku u Madrid 2014. iz Bayerna.

Kroos and Modric with Casemiro. 🤍 pic.twitter.com/vRFX7j1aZc

Bilo je i Modrićeve nježnosti u tunelu, s videom koji je na Twitteru do sada privukao više od 80 tisuća pregleda.

can i live here now pic.twitter.com/n7CqKP35ev

— saki🫠わちゃわちゃ (@20220904saki) July 27, 2023