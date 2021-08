MODRIĆ SE OZLIJEDIO, JAKO LOŠE VIJESTI ZA IZBORNIKA! Luka propušta najbitniju utakmicu Vatrenih?

Luka Modrić možda neće biti na raspolaganju Zlatku Dalić i Vatrenima u rujanskim kvalifikacijama. Puno je prerano za davati ikakve prognoze, no postoji i ta opasnost…

Naime, kako javljaju brojni španjolski mediji, Modrić je ozlijedio aduktor. Pa će sigurno hrvatski kapetan propustiti utakmicu Reala kod Levantea u nedjelju.

U subotu (sutra) obavit će preglede, pa će se znati težina ozljede.

Nisu to nikako dobre vijesti za hrvatsku reprezentaciju. Naime, Vatreni od 1. do 7. rujna igraju tri vrlo važna susreta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Rusije, Slovačke i Slovenije.

