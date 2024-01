Modrić se nije podizao s klupe, nakon utakmice se piše o važnoj poruci kapetana Vatrenih

Nastavak sezone u Španjolskoj je za Real Madrid danas donio gostovanje i minimalnu pobjedu protiv Las Palmasa s 2:1 u utakmici 22. kola prvenstva, a u tom susretu nije bilo prilike za Luku Modrića koji je zbivanja na terenu pratio s klupe. Carlo Ancelotti ga nije slao u igru, i to drugu utakmicu u nizu, s obzirom na to da je Modrić bio bez minuta i proteklog vikenda protiv Almerije, a novi izostanak s terena privukao je pažnju u Španjolskoj.

O tome u svojem osvrtu na utakmicu Reala protiv Las Palmasa piše AS, s iskazanim čuđenjem da je Modrić ostao ‘na ledu’. Pišu i da Modrić to nije prihvatio lako, s važnom porukom kapetana hrvatske reprezentacije jer se nije zadržao sa suigračima poslije dolaska do pobjede, što bi moglo ukazivati na njegovo nezadovoljstvo.

“Sigurno se ne radi o tehničkim problemima, ovdje mora postojati nešto drugo i jako je čudno. Uvijek branim Ancelottija, ali ne mogu shvatiti ovakvu odluku”, napisao je novinar poznatog španjolskog sportskog lista o situaciji u kojoj Modrić nije bio podignut s klupe.

Hrvatski reprezentativni kapetan pratio je s klupe kako njegovi suigrači dolaze do preokreta a gostovanju, uz golove Viniciusa Juniora u 65. i Aureliena Tchouamenija u 84. minuti, nakon što je Javier Munoz u 53. bio strijelac vodećeg gola za Las Palmas.

Real je pobjedom prestigao Gironu i izbio je na vrh ljestvice, s dva boda prednosti pred najvećim iznenađenjem sezone u Španjolskoj. Poslije utakmice s teško izborena tri boda svoje momčadi, Carlo Ancelotti se u razgovoru s novinarima dotaknuo i Modrića, govoreći o tome zbog čega ga nije podignuo s klupe, makar da se ide zagrijavati.

“Ne želim slati Modrića na zagrijavanje ako nisam siguran da ću ga uvesti u igru. Previše ga poštujem da bih mu napravio takvu stvar”, rekao je Talijan o svojem potezu. Možda će za kapetana Vatrenih biti više sreće već za pet dana, dolazećeg četvrtka, kada će Real u novom ligaškom nastupu u gostima igrati protiv Getafea.

⚪️🇭🇷 Why zero minutes and not even warm up for Luka Modrić today?









Ancelotti: “I don’t want Modrić to warm-up if I’m not sure that he will play. I respect him too much to do that”. pic.twitter.com/LLWjEwu5I4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024