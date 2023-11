Modrić sam pobjeđuje cijelu Jugoslaviju, Srbin mu se neviđeno naklonio

Dug je i sjajan put Luke Modrića u hrvatskom reprezentativnom dresu, a nakon osiguranog plasmana na novo veliko natjecanje s Vatrenima, njegovo deveto u karijeri, mnogi se dive igračkoj moći koju Modrić pokazuje s 38 godina ‘na leđima’. Puno je toga prošao. Dio tog proboja bilo je igranje za hrvatsku U21 reprezentaciju, a u osvrtu na Lukin novi veliki uspjeh, na to i na druge posebne trenutke iz Modrićeve reprezentativne karijere došao je poseban osvrt u Srbiji – s naglaskom na posebnost uspjeha hrvatskog reprezentativnog kapetana.

Modriću se neviđeno naklonio srpski novinar Predrag Dučić u svojem komentaru na tamošnjem Mozzart Sportu. Spomenuo je kako je s Lukom sve išlo na reprezentativnim počecima. U najjaču hrvatsku nacionalnu momčad ušao je nakon što je s U21 reprezentacijom igrao u visokom porazu od tadašnje Srbije i Crne Gore u dodatnim kvalifikacijama za plasman na Euro tog uzrasta, u studenom 2005. godine.

Tadašnja državna zajednica Srba i Crnogoraca slavila je s ukupnih 5:2, s tri gola crnogorskog napadača Mirka Vučinića koji se iz tih utakmica najviše pamte, no nedugo nakon toga, četiri mjeseca kasnije, u pobjedi s 3:2 protiv Argentine u prijateljskoj utakmici u Baselu počela je Modrićeva karijera u najjačoj, A reprezentaciji. “Cico Kranjčar zagrebački šmeker, ‘par excellence’ Purger, ima nos za dar te vrste”, napisao je srpski novinar o Modrićevom prvom koraku koji se dogodio pod izborničkim vodstvom Zlatka Kranjčara.

Nakon toga, Modrić je s 20 godina išao na svoje prvo veliko natjecanje s reprezentacijom, na Svjetsko prvenstvo kojem je 2006. domaćin bila Njemačka, a potom, nije trebalo dugo da legendarni Vatreni dobije i poseban broj koji krasi posebne igrače. “Dve godine kasnije ponio je ‘desetku’ i dobio ključeve velike momčadi u nastajanju. Danas bez zadrške – doduše, sa zerom susjedske zavisti – možemo i moramo konstatirati, jedne od najvećih u 21. stoljeću”, piše Predrag Dučić na Mozzart Sportu.

