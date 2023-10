Modrić s ovim trenerom krenuo, sad odjeknula ‘bomba’: ‘Vraća se na scenu Real Madrida’

Luka Modrić nakon reprezentativnog okupljanja nastavlja svoj ovosezonski put u dresu Real Madrida, a usred nastavka borbe za minutažu kod Carla Ancelottija, objavljena je zvučna priča o razdoblju koje dolazi – kada možda ni Modrića ni Ancelottija više neće biti u Realu.

Gledajući prema dolazećoj sezoni, španjolski Mundo Deportivo piše da je u konkurenciji za povratak na klupu Real Madrida Jose Mourinho, koji bi po završetku sezone mogao napustiti Romu.

“Mourinho se vraća na scenu Real Madrida”, piše španjolski list o 60-godišnjem Portugalcu, koji je na klupi Reala već bio od 2010. do ’13., u razdoblju u kojem je u Real stigao Modrić. Podsjetimo, bilo je to u ljeto 2012. godine, s Modrićevim dolaskom iz londonskog Tottenhama.

Pišući o Mourinhu kao kandidatu za Real, Mundo Deportivo je u svojem tekstu podsjetio da je Mourinha prije 10 godina na klupi Reala naslijedio Ancelotti, a dolazećeg ljeta bi se uloge mogle okrenuti.

MD say that Jose Mourinho is a candidate to take over as Real Madrid manager next summer, should Carlo Ancelotti leave at the end of his contract.

Mourinho, who is expected to leave Roma at the end of the season, was previously in charge at Los Blancos from 2010 to 2013. pic.twitter.com/yYVqCJyr7z

