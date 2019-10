MODRIĆ PROZVAO I SEBE I VLASTITU MOMČAD: “Kao da ne znamo što se u Ligi prvaka skupo plaća”

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je u utorak odigrao svih 90 minuta za Real Madrid u remiju 2-2 s Club Bruggeom u LP, rekao je nakon utakmice kako moraju popraviti puno stvari.

“Nismo dobro otvorili utakmicu. Nakon dvije pogreške zabili su nam dva gola, a to je nešto što se ne smije događati. Napose ne u Ligi prvaka, jer se to ovdje skupo plaća”, izjavio je Modrić i dodao: “Je li to nedostatak koncentracije? Ne znam, može biti. Drugi gol su nam zabili zbog moje pogreške, zbog mog netočnog dodavanja. Moramo popraviti puno stvari, jer ne može ulaziti u gol sve što protivnici upute prema našim vratima.”

Real je imao imperativ pobjede nakon što je u prvom kolu izgubio s 0-3 na gostovanju kod PSG-a. Belgijci su vodili 2-0 na poluvremenu, a Real je izjednačio pogocima Sergija Ramosa (55) i Casemira (85).

“Reagirali smo kao kolektiv u drugom poluvremenu i zabili za izjednačenje. Malo nam znači neriješno na vlastitom terenu, ali pokazali smo karakter i borbenost”, napomenuo je Modrić, koji je prvi put ove sezone odigrao svih 90 minuta za “kraljevski klub”. U subotu je protiv Atlético Madrida odigrao zadnjih 25 minuta, i to nakon što je 19 dana izbivao s travnjaka zbog ozljede aduktora desne noge.