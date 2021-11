MODRIĆ PROPUSTIO REPREZENTATIVNI TRENING: Dalić iznenadio obožavateljicu

Ušli smo u ključni tjedan hrvatskoga nogometa, Vatreni protiv Malte u četvrtak i Rusije u nedjelju traže svoju kartu za Katar.

Većina reprezentativaca danas je stigla u Zagreb na okupljanje u luksuzni hotel, a na Maksimiru će biti dio treninga.

Tako su ispred hotela viđena mnoga poznata lica poput Domagoja Vide, Dejana Lovrena, Joška Gvardiola, Marka Livaje, Brune Petkovića, ali i Zlatka Dalića. Jedna od prolaznica zatražila je selfie s izbornikom, na što je Dalić pristao te iznenadio navijačicu.

Izbornik reprezentacije na današnjem treningu nije imao sve igrače na raspolaganju. Luka Modrić trenirao je u hotelskoj sobi, a ne sa suigračima na Maksimiru. Propustio je i posljednju utakmicu Real Madrida zbog viroze- Negativan je na koronavirus, a prehlada se postepeno smanjuje.

❤️‍🔥 The #Vatreni are together once again, ready for the crucial @FIFAWorldCup qualifiers! #Family#BeProud #WCQ pic.twitter.com/rHq6kNUweo

— HNS (@HNS_CFF) November 8, 2021