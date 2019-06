Photo by Catherine Ivill/Getty Images

MODRIĆ PROGOVORIO O RATU I OTKRIO KAD ĆE ZAVRŠITI KARIJERU: ‘Ova godina mi nije bila dobra’

Kapetan hrvatske nogometne vrste, Luka Modrić, u razgovoru za španjolske medije komentirao je uspjeh s reprezentacijom, a govorio je ponešto i o svojoj karijeru u Real Madridu te utjecaju Domovinskog rata.

“Svakog dana sam jako sretan što mogu igrati za svoju državu. Kapetan sam i to me čini posebno ponosnim. Nastavit ću igrati sve dok treneri misle da mogu pridonijeti momčadi. Povući ću se kad to ne bude slučaj”, veli Modrić.

Potom je govorio o reprezentaciji. “Naša je reprezentacija uvijek imala talentirane igrače. Zemlja je bila opsjednuta generacijom iz 1998. koja je napravila nešto posebno i bili su nam uzor. Imali smo impresivno Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Osjećali smo da je naša dužnost da zemlji poklonimo nešto posebno jer su uvijek s nama. Bilo nam je jako teško izgubiti u finalu”, kazao je Modrić.

Progovorio je i o ratu u Hrvatskoj. “Stvari koje su se dogodile u Hrvatskoj zbog rata imale su velik utjecaj na nas. Igranje za Hrvatsku je san za svakog dječaka. Naša snaga je zajedništvo i ponosni smo što možemo predstavljati našu zemlju”, veli Luka.

O Realu…

“Uvijek sam sanjao da ću s Realom napraviti nešto veliko, ali moja karijera ne bi bila potpuna da nisam napravio nešto s Hrvatskom. SP u Rusiji je bio moja posljednja šansa”, kaže Modrić.

Kraj karijere? “Neću odrediti rok. Idem korak po korak. Osjećam se dobro iako priznajem da ova godina nije bila dobra. No, još uvijek imam snage igrati u Realu”, završio je Modrić.