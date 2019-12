MODRIĆ PREDAO TROFEJ MESSIJU: ‘Čestitam, ti to zaslužuješ’

“Ja sam isti, ali mene svi gledaju drugačije”, poruka Luke Modrića odzvonila je svijetom. Luka je večeras u Parizu predao Zlatnu loptu u ruke Lionella Messija.

Argentinac je po rekordni šest put u karijeri osvojio je Zlatnu loptu u izboru France Footballa za najboljeg igrača na na svijetu. Nakon 2009, 2010, 2011, 2012. i 2015. dobio je priznanje i ove godine, a glasalo je ukupno 180 novinara diljem svijeta.

Nizozemac Virgil van Dijk je u konačnom poretku zauzeo drugo mjesto, dok je treći Cristiano Ronaldo.

WHAT AN IMAGE! 👀

When Luka Modric gives the Ballon d’Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9









— #BallondOr (@francefootball) 2. prosinca 2019.