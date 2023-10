Modrić poslao žestoku poruku, kad ovo pročitaju bit će im sve jasnije

Sada je već više nego evidentno kako Luka Modrić dosta teško podnosi svoj status u Real Madridu, gdje ne igra onoliko koliko bi želio i koliko osjeća da može i u 39 godini života.

Modrić je započeo samo četiri od devet utakmica Madrida u dosadašnjem dijelu sezone, što je jasan pokazatelj da klub želi postaviti nove temelje i krenuti dalje od veteranske jezgre.

Španjolski mediji tako su izvukli neke od izjava koje je kapetan dao za Sportske novosti prije utakmice protiv Turske, stavljajući naravno naglasak na Lukinu poziciju u Realu.

Želim igrati

“Pa, ovo je sigurno nova situacija za mene da ne igram onoliko koliko prije i koliko bih želio. Uvijek želim igrati, ne želim imati pauze, ne želim imati odmore, želim igrati jer se tada osjećam najbolje i tako se najbolje pripremam za utakmice”, prenose Lukine riječi i dodaju kako Modrić tvrdi da nema fizičkih problema koji ga sputavaju, tako da želi igrati.

🚨🗣 Luka Modrić: “Real Madrid? Oh well, it’s certainly a new situation for me not to play as much as before and as much as I’d like. You know I always want to play, I don’t want to have breaks, I don’t want to have vacations, I want to play because that’s when I feel the best… pic.twitter.com/5u9m8K35Ho

