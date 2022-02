MODRIĆ POSLAO ANTIRATNU PORUKU: I sam zna kroz što ljudi sada prolaze

Luka Modrić je već kao dijete osjetio pakao rata. Njegov rodni Zadar bio je izvrgnut agresiji kada je Modrić bio dječak, a sada isto prolaze brojna djeca u Ukrajni.

Modrić je na svom twitter profilu objavio antiratnu poruku u znak podrške ukrajinskom narodu. Kapetan Hrvatske je poslao poruku u kojoj ističe da svijet mora zaustaviti rat.

“Odrastao sam za vrijeme rata i to nikome ne želim. Moramo zaustaviti ovu glupost u kojoj umiru nevini ljudi. Želimo živjeti u miru. #StopWar” napisao je jedan od najboljih veznjaka svih vremena.

I grew up during war and I don’t wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar

— Luka Modrić (@lukamodric10) February 27, 2022