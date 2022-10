MODRIĆ ‘POBIJEDIO’ RONALDA I MESSIJA: Novo veliko priznanje, legende gledaju u leđa

U Parizu se dodjeljuje Zlatna lopta, veliko pojedinačno priznanje za najboljeg svjetskog nogometaša u godini, a s obzirom na otkrivanje poretka dijela najboljih prije završne svečanosti, Luka Modrić već sada zna da se našao u društvu najboljih 10 na svijetu tijekom 2022. godine.

Hrvatski reprezentativni kapetan, europski prvak u dresu Reala, može se pohvaliti novim ulaskom u ugledno društvo. U njemu, među ostalima, ove godine nema Cristiana Ronalda i Lionela Messija, koji su ostali izvan kruga prvih 10.

Ronaldo je ove godine na 20. mjestu, dok se Messi nije našao u užem krugu nogometaša u završnom izboru za najboljeg. Za obojicu je to znak igračkog pada, a iz hrvatskog kuta gledanja, sjajno je da takvog pada u Modrićevu slučaju nije bilo – iako je kapetan Vatrenih odnedavno 37-godišnjak.

Završna konkurencija za veliko priznanje je ovog puta prošla bez Messija i Ronalda. U slučaju Argentinca, to je prvi put da ga nije bilo u završnom odabiru nakon 2005. godine, dok se Portugalac našao izvan kruga prvih 10 prvi put od 2006., a tako nisko plasiran je posljednji put bio godinu prije toga.

▪️ Cristiano Ronaldo’s lowest (20th) finish since 2005

▪️ Lionel Messi missed the shortlist for the first time since 2005

This feels different. pic.twitter.com/18dRLCFzWk

— B/R Football (@brfootball) October 17, 2022