MODRIĆ PO PETU LIGU PRVAKA: Iako je kapetan još bez ugovora, dat će sve od sebe za trofej

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Iako im mnogi nisu davali šanse u ovogodišnjoj Ligi prvaka, iako su opasno živjeli protiv PSG-a, Cityja i Chelsea, Ral Madrid je po tko zna koji put pokazao zašto su najveći klub na svijetu i izborili su finale protiv Liverpoola u Parizu.

Jedan od glavnih igrača i ove godine je naš maestro Luka Modrić, koji u utakmicu finala ulazi bez novog ugovora, ali s velikom željom da osvoji svoju petu Ligu prvaka.

“Osjećam se jako dobro, pun sam želje. Impresivno je biti peti put u finalu Lige prvaka,” izjavio je 36-godišnji Modrić za klupsku televiziju Real Madrid TV.





Smiruje mlade

“Suigračima kojima je ovo prvo finale nastojimo prenijeti mirnoću, govorimo im da uđu u tu utakmicu smireni, te da uživaju u svakom njenom trenutku. Da daju sve od sebe na terenu pa da će sve ispasti dobro,” rekao je kapetan Vatrenih i nadodao:

“Noći Lige prvaka na Santiago Bernabeu su neopisive. Sretni smo što igramo na tom stadionu, a i u ovom klubu u kojem doživiš takve čarobne noći,” izjavio je Modrić, koji ne mari za godine:

“Zahvalan sam što nastavljam igrati na ovom nivou. Bitan je učinak na terenu, a ne godine. Osjećam se jako dobro, i dalje sam željan natjecanja na najvišem nivou i osvajanja titula s Real Madridom”, napomenuo je Modrić, koji je u Realu osvojio 19 trofeja.

Luka Modric says he won't do an Mbappe 🤭 pic.twitter.com/kuMC1CaGl0 — GOAL (@goal) May 25, 2022







“Ponosan sam što ljudi priznaju moja postignuća i što me vole. Želio bih se zahvaliti svim navijačima Real Madrida zbog pružene podrške. Zbog nas su uživali, ali i patili, no na kraju kada se pobjeđuje sve je puno ljepše. Do kraja nam ostaje da učinimo taj posljednji napor, dat ćemo sve od sebe. Nadam se proslavi”, zaključio je Luka Modrić.