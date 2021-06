‘MODRIĆ? PA SVI GA DANAS LAKO PRETRČE!’ ‘Hrvat je u godinama, radije bih jednog drugog našeg u postavi!’

Hrvatska je na otvaranju Europskog prvenstva izgubila od Engleske 1:0, dok su Škoti u drugoj utakmici naše grupe poraženi od Čeha 2:0. Mnogi škotski navijači ljutiti su zbog poraza od Češke jer su smatrali da bi pobjedom mogli doći i do drugog mjesta u skupini.

Dalićeva momčad nije odigrala utakmicu za pamćenje protiv Engleske te su nade i krila Škotske i Češke naglo porasle.

Škotska nogometna legenda Pat Nevin podigao je dosta prašine svojom izjavom.

Naime, Nevin tvrdi da je veznjak Aston Ville i Škotske John McGinn bolji igrač od Modrića:

“Modrić? Iskreno, gledao sam ga u polufinalu Lige prvaka između Reala i Chelseaja. McGinn je trenutno bolji igrač od Modrić i radije bih njega imao u momčadi”, rekao je za BBC.

“Modrić mi je jedan od najdražih igrača posljednih desetak godina, ali moramo biti realni. Već ima godina, ljudi ga lako pretrče i nije važno koliko je kvalitetan s loptom. Naravno da je u stanju uništiti nas ako ga ne zatvorimo, ali nema straha, McGinn i ekipa će ga zaustaviti”, zaključila je nogometna legenda.

The seven goals John McGinn scored in the EURO 2020 qualifying campaign mean that he needs just one more to join Ally McCoist as Scotland’s all-time EURO top scorer. #McGinn #SCO #EURO2020 pic.twitter.com/HWp4rVRznM

— Aston Villa Statto (@AVFCStatto) June 14, 2021